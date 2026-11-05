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Общество 5 ноября 2026 09:16

Рустама Минниханова в Лаосе встретили местные пионеры

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Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Лаос. По прилете его встретили местные пионеры, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«В Лаосе как дома! Встречают пионеры, говорят на русском», – написала Галимова.

Заместитель Премьер-министра, министр финансов Лаоса, председатель лаосской части Межправительственной российско-лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сантипхаб Фомвихан также рассказал Рустаму Минниханову, что учился в Плехановском институте.

«В последний раз там были в России, вспоминали времена», – сказал он.

Также на национальных инструментах исполнили песню «Катюша».

#Рустам Минниханов
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