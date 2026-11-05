Рустама Минниханова в Лаосе встретили местные пионеры

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Лаос. По прилете его встретили местные пионеры, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«В Лаосе как дома! Встречают пионеры, говорят на русском», – написала Галимова.

Заместитель Премьер-министра, министр финансов Лаоса, председатель лаосской части Межправительственной российско-лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сантипхаб Фомвихан также рассказал Рустаму Минниханову, что учился в Плехановском институте.

«В последний раз там были в России, вспоминали времена», – сказал он.

Также на национальных инструментах исполнили песню «Катюша».