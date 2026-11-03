Искандаров о «Камашево»: Бизнес и город шли рука об руку ради общей цели

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевске после завершения работ по благоустройству открыли пейзажный парк «Камашево». В церемонии открытия парка приняли участие глава Менделеевского района РТ Роберт Искандаров, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Иванов, главный инженер АО «Аммоний» Эдуард Еремеев, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Объект входит в перечень совместных проектов, реализуемых районом в рамках кластера комфортной городской среды социальной программы «Химия родного города» совместно с АО «Аммоний». «Пейзажный парк – один из важных объектов городской инфраструктуры. Это еще один пример нашей совместной планомерной работы – бизнеса, власти и самих жителей, мнение которых учитывается при разработке проектов», – отмечал ранее генеральный директор компании Дмитрий Макаров.

«Это подчеркивает значимость проекта и вовлеченность нашего флагманского предприятия в улучшение городской инфраструктуры. Это хороший пример того, как бизнес и город могут идти рука об руку ради общей цели – чтобы улицы радовали глаз, парки становились местом притяжения, куда хочется возвращаться снова и снова. Кроме того, это место имеет важное историческое значение, как один из объектов наследия Ушковых, первых владельцев этой территории – Камашевых. Во многом благодаря им сформировался такой архитектурный ландшафт, который мы постарались сохранить», – заметил, выступая перед собравшимися, Роберт Искандаров.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Теперь пейзажный парк «Камашево» – это не просто озелененная территория, а продуманное пространство, где сочетаются удобство, безопасность и современный дизайн. А построенный общественный центр в парке в планах – станет Центром землячества.

«Самое ценное в этом проекте – то, что он создан не для галочки, а для людей: чтобы у каждого жителя Менделеевска было свое место для прогулок, тихих разговоров и счастливых моментов рядом с близкими», – подчеркнул руководитель муниципалитета.

В XVIII веке территорией нынешнего парка владел титулярный советник Иван Васильевич Камашев. Здесь имелся большой усадебный дом, хозяева разводили русских борзых и гончих. В 1860-м имение приобрели промышленники Ушковы. Наследники Капитона Яковлевича Ушкова установили фонтаны, разбили искусственные пруды и оранжерею, где выращивали свыше 500 видов растений. После революции имение оказалось превращено в больничный городок. Пейзажный парк «Камашево» появился в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Первый этап благоустройства парка «Камашево», на который Менделеевск получил федеральный грант в размере 90,2 млн рублей, завершился 1 августа 2025 года. Эти средства были получены благодаря победе города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Грант позволил, в частности, закупить малые архитектурные формы, установить современные системы освещения и видеонаблюдения, а также создать безбарьерную среду для маломобильных граждан. Подрядчиком первой очереди работ выступило ООО «Домстрой НК», необходимые средства поступили из республиканского и федерального бюджетов.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Во время второго этапа реконструкции парка были добавлены новые функциональные зоны. Подрядчиком на этот раз выступило ООО «АРТСТРОЙ», которое обустроило тротуары, площадки и проезды, смонтировало оборудование и инвентарь, а также провело озеленение территории. Потребовавшиеся для этого 50,7 млн рублей поступили из бюджета РТ.

Всего на развитие парка направили 141 млн рублей. Перечисленные АО «Аммоний» 25 млн рублей пошли на строительство здания общественного центра, рассказал глава Менделеевского района. В перспективе он должен стать центром землячества.

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