Золото, серебро и бронза: успех Татарстана на чемпионате России по кендо

Фото: Федерация кендо РТ

В Иванове в преддверии Дня народного единства состоялись чемпионат и первенство России по кендо. Турнир прошел во Дворце игровых видов спорта и собрал спортсменов из 27 регионов страны – от Калининграда до Владивостока.

От Татарстана выступали спортсмены республиканской федерации кендо, представляющие ФСО «Динамо» РТ. Мужская сборная республики защитила чемпионский титул: в финале, как и год назад в Казани, она встретилась со сборной Санкт‑Петербурга, а исход напряженной встречи решил последний поединок, в котором победу одержал Никита Толкишевский.

Также чемпионами России стали Тимур Сайфутдинов, Тимур Шайхуллин, Марат Таиров, Ислам Бурнашев и Артемий Толкишевский, причем Тимур Сайфутдинов дополнительно был отмечен специальной наградой «За боевой дух».

Фото: Федерация кендо РТ

В женском командном турнире сборная Татарстана завоевала серебро – за республику выступали Вероника Казакевич, Елизавета Малахова, Ольга Морозова и Алия Каюмова, при этом Ольга Морозова также стала вице‑чемпионкой России в личных соревнованиях.

Успешно выступили и юниоры: командную победу на первенстве России принесли Кирилл Токмаков, Мухаметренат Халиуллов, Дамир Габдуллин и Довлет Шакирзянов, а Халиуллов и Габдуллин дополнительно завоевали бронзовые медали в личных соревнованиях среди юниоров.

Итоги турнира будут учтены при отборе кандидатов в сборную России. Следующий чемпионат России по кендо запланирован на март 2027 года – его вновь примет Казань во Дворце единоборств «Ак Барс». Он станет уже пятым турниром такого уровня, проведенным в столице Татарстана.