Хадиуллин встретился с победителями всероссийских педагогических конкурсов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин пригласил победителей, призеров и лауреатов всероссийских конкурсов профессионального мастерства на встречу, чтобы лично поздравить их с достижениями.

На встречу пришли воспитатели, учителя, директора школ и педагоги дополнительного образования, а также руководители образовательных организаций, чьи сотрудники добились высоких результатов на всероссийских конкурсах.

«Эта встреча историческая, потому что в этом году столько побед у нас в республике, сколько никогда не было. Татарстан прославляют люди, которые работают в системе образования, выезжают в другие регионы и показывают свое мастерство на федеральном уровне. Вам большое спасибо за то, что вы добились таких высоких результатов», – обратился к участникам Хадиуллин.

Министр подчеркнул, что за каждым достижением стоит не только личный труд конкурсанта, но и поддержка наставников, методистов, руководителей образовательных организаций и всей педагогической команды.

Воспитатель казанского детского сада №78 Елена Бербина в этом году стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2026». Как сообщил Хадиуллин, впервые за 18 лет Татарстану удалось завоевать эту награду. Теперь в следующем году Казань примет федеральный этап конкурса, на который съедутся лучшие воспитатели из разных регионов страны.

Сама Бербина рассказала журналистам, что изначально планировала стать психологом, однако работа с дошкольниками изменила ее профессиональные планы. Сначала она окончила Казанский педагогический колледж, затем продолжила обучение по направлению педагогики и психологии.

По ее словам, федеральный конкурс проходил в два этапа – в Москве и Подмосковье. Участникам предстояло продемонстрировать не только профессиональные навыки работы с детьми, но и умение выступать в роли методистов и управленцев.

«Конкурсные испытания проходили так, что тебе практически ночью дают тему, а уже на следующий день ты с ней выступаешь. Здесь невозможно сыграть, заранее что-то заучить. Ты выходишь таким, какой ты есть, и показываешь весь тот педагогический опыт, который нарабатывал годами», – рассказала Бербина.

Среди приглашенных был и учитель русского языка и литературы казанского лицея №121 Илья Тарасов, вошедший в семерку лучших учителей России и получивший награду «Малый пеликан». Хадиуллин отметил, что педагог добился такого результата всего за пять лет работы в школе. Встреча совпала с днем рождения Тарасова, поэтому коллеги и руководство министерства поздравили его сразу с двумя событиями.

«Мне посчастливилось работать с командой корифеев нашей системы образования. Они создали такую поддержку, с которой, честно говоря, было сложно провалиться. Мне кажется, что попадание в число лучших учителей страны и „Малый пеликан“ – это результат наших совместных усилий», – сказал Тарасов.

Он добавил, что участие в конкурсе позволило познакомиться с педагогами из других регионов, обменяться профессиональными практиками и наметить новые направления работы.

В числе тех, кого пригласили на встречу, также были учитель родного языка и литературы лицея №11 Резида Курамшина, занявшая второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», и воспитатель детского сада №358 Алсу Галиева, получившая третье место в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста».

Директор казанской гимназии №20 «Гармония» Максим Николаев вошел в пятерку лучших руководителей школ России. Он возглавляет гимназию с 2022 года, а конкурс стал для него первым профессиональным испытанием в качестве директора.

Николаев рассказал, что конкурс «Директор года России» отличается от других педагогических состязаний отсутствием регионального этапа. В этом году на заочный отбор поступило более 4,5 тыс. заявок со всей страны. В число 30 финалистов очного этапа вошли четыре руководителя школ Татарстана.

По словам Николаева, сложность конкурса заключается в том, что директору необходимо обладать гораздо более широким набором компетенций, чем тот, который дает педагогическое образование.

«Все директора школ в большинстве своем – педагоги. Я учился быть учителем истории, но специфика работы директора школы гораздо шире, чем учительская. Это юридические, хозяйственные, строительные и другие вопросы, которые нужно знать руководителю. Нет такой профессии – директор школы, на которую ты бы учился пять лет и получил диплом», – отметил он.

Николаев предложил развивать в Татарстане профессиональные конкурсы для руководителей образовательных организаций по примеру других регионов. По его мнению, такие испытания позволяют проверить не только знания, полученные на курсах повышения квалификации, но и умение применять их в управленческой работе.

Также на встрече чествовали учителя начальных классов гимназии №8 – Центра образования Эндже Фазлыеву, вошедшую в десятку лучших участников конкурса «Первый учитель», директора гимназии №189 «Заман» Раниса Идрисова, победившего во Всероссийской премии «Россия – мои горизонты», и педагога дополнительного образования центра «Сэяхэт» Елену Кузнецову, занявшую второе место на конкурсе «Сердце отдаю детям».

Во время пресс-подхода Ильсур Хадиуллин заявил, что по результатам участия во всероссийских педагогических конкурсах Татарстан занимает первое место среди регионов страны.

«У нас на каждом уровне – дошкольное образование, молодые педагоги, учителя русского языка, начальные классы, дополнительное образование – практически по всем направлениям мы заняли призовые места. Татарстан занимает первое место среди регионов», – сказал министр.

Хадиуллин подчеркнул, что подготовка педагогов к федеральным конкурсам требует значительных усилий и ресурсов. По его словам, добиться таких результатов позволяет в том числе поддержка образования со стороны руководства Татарстана.

«Эта победа требует огромных вложений – и моральных, и материальных средств. А в республике у нас на это все есть, слава богу. Со стороны Раиса республики – огромная поддержка», – отметил министр.