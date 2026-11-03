Мокрый снег и гололедица: золотая осень в Татарстане уступает место предзимью

Затянувшееся тепло и погожие солнечные дни в начале ноября покинули Татарстан. На смену им пришло существенное похолодание с дождями. Чем обусловлена такая смена погоды, когда в республике ляжет снег и какой будет предстоящая зима, «Татар-информ» узнал у синоптиков.





Погожие солнечные дни в начале ноября покинули Татарстан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Октябрь вошел в пятерку самых теплых в истории наблюдений

Минувший октябрь в Татарстане оказался значительно теплее климатической нормы, однако абсолютный рекорд по средней температуре, принадлежащий 1974 году, устоял. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

По словам синоптика, в целом по республике среднемесячная температура превысила норму на один-три градуса. Среднесуточные значения за месяц составили от 5 до 9 градусов тепла. Специалисты предполагали, что октябрь 2026 года может стать рекордным, но этого не произошло.

«Мы такой анализ проводим с 1951 года в целом по республике. Этот октябрь оказался одним из самых теплых, но рекорд не побил. Рекорд принадлежит 1974 году, когда среднемесячная температура составила 7,8 градуса. Минувший месяц со средней температурой 7,3 градуса вошел в пятерку самых теплых, заняв четвертое место», – отметил Феликс Гоголь.

В число самых теплых также вошли октябрь 1991 года и октябрь 2019-го со среднемесячными температурами в 7,5 градуса.

«Октябрь был действительно удивительным с точки зрения температурного режима и осадков. Но он не побил абсолютного рекорда за последние 50–70 лет. Однако жителям республики было достаточно комфортно», – добавил Гоголь.

Октябрь этого года выдался щедрым на температурные рекорды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За месяц побиты шесть теплых рекордов

В Казани последний день октября отметился теплом до 12,3 градуса – этот показатель оказался выше прежнего максимума для данной даты, сообщил Гидрометцентр РТ.

Рекорд зафиксировала метеостанция «Казань». До этого самым теплым считалось 31 октября с температурой 12 градусов в 1993 и 2008 годах.

Октябрь этого года выдался щедрым на температурные рекорды. Отсчет им положило 13 октября, когда был перекрыт максимум, державшийся с 1896 года. Следом, 16 октября, были превышены показатели 1923 и 1955 годов, а 17 октября пал рекорд 1917 года.

Кроме того, температурные максимумы обновились 24 и 27 октября: в первом случае оказались превзойдены значения 2005 и 2006 годов, во втором – достижение 2019 года.

Большую часть октября в Татарстане стоял антициклон Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бабье лето длилось больше половины месяца

Как сообщил Феликс Гоголь, в октябре бабье лето продлилось более половины месяца – фактически всю вторую и третью декады. Большую часть дней в республике стоял антициклон, а в последнюю декаду осадков вообще не было.

«В целом дефицит по осадкам за месяц достаточно существенный – по республике его можно назвать острым. Выпало от 4 до 26 мм, что составляет от 8 до 55% от нормы. То есть на отдельных станциях осадков практически не было», – сказал синоптик.

Впрочем, рекордным по осадкам октябрь не оказался – в прежние годы их выпадало и меньше. А вот тепла в ближайшие дни ждать не стоит: Татарстан в скором времени вступит в предзимье.

Октябрь оказался самым теплым и самым солнечным месяцем за весь ряд метеонаблюдений с конца XIX века Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поставлен абсолютный рекорд по теплу и солнцу с конца XIX века

Согласно данным руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, прошедший октябрь в Казани стал абсолютным рекордсменом за всю историю метеонаблюдений – он оказался самым теплым и самым солнечным месяцем за весь ряд метеонаблюдений, с конца XIX века.

«Октябрь очень отличился. Во-первых, в Казани это самый теплый месяц за весь ряд наблюдений и самый солнечный. Так что Татарстану повезло даже больше, чем центральным областям России, где все-таки октябрь 2020 года оказался более теплым», – сказал Шувалов.

В ближайшие дни золотая осень в Татарстане сменится осенним ненастьем.

«Ноябрь принес кардинальное изменение погоды. После золотой осени начинается предзимняя погода, температура понизится достаточно резко: ночью до нуля – минус пяти градусов, днем – от нуля до плюс трех», – отметил синоптик.

Начиная со среды в республике ожидаются осадки в виде мокрого дождя и снега. Снег будет идти преимущественно в ночные часы, но осадки задержатся практически на всю неделю. При этом, как подчеркнул собеседник, это лишь «предвестники более значительного похолодания».

«Неделя будет на уровне климатической нормы и с осадками. Осадки будут идти всю неделю, со среды», – подчеркнул Шувалов.

Идут атмосферные фронты, которые несут нам большое количество влаги Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Гидрометцентр РТ предупредил о мокром снеге, метели и тумане

По прогнозу Гидрометцентра России, ближайшая декада в республике будет теплее нормы на один-два градуса. Норма по Татарстану составляет минус 0,3 градуса, а по Казани – плюс 0,2 градуса.

Снег будет идти преимущественно в ночные часы, осадки незначительные, а циклоны пройдут немного севернее.

«Это предвестники более значительного похолодания. Идут атмосферные фронты, которые несут нам большое количество влаги. Это западный процесс», – подчеркнул начальник Гидрометцентра РТ.

В ближайшие дни управление погодными процессами перейдет к циклонам, характер погоды кардинально изменится.

«Осадки в сочетании с понижением температуры до отрицательных значений будут способствовать образованию гололедицы на дорогах», – предупредили в Гидрометцентре РТ.

Есть такая тенденция: в последние годы снег ложится значительно позже – на одну-две декады Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ноябрь в Татарстане будет теплее нормы на один градус

По данным Феликса Гоголя, в ноябре по республике температура будет выше нормы на один градус. Норма температуры в последний месяц осени в Казани составляет минус 2,5 градуса, а по республике – минус 2,7 градуса. Осадки при этом ожидаются близкими к климатической норме, которая в Казани составляет 45 мм, а по республике – 38 мм.

Согласно многолетним данным, снег в республике обычно ложится 17–19 ноября.

«Но есть такая тенденция: в последние годы снег ложится значительно позже – на одну-две декады. К примеру, в прошлом году нормальный снежный покров образовался в середине декабря, сдвиг был практически на месяц. В ближайшую декаду устойчивое образование снежного покрова не ожидается», – отметил синоптик.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, предстоящая зима будет теплой, среднемесячные температуры ожидаются выше нормы на один градус.

Среднемесячная температура декабря, января и февраля по республике в норме составляет минус 8,9 градуса, минус 10,9 градуса и минус 10,7 градуса соответственно. По Казани эти значения составляют минус 7,9 градуса в декабре, минус 10 градусов в январе и минус 9,7 градуса в феврале.

«Естественно, в каждом месяце могут быть холодные дни, морозы до минус 20–30 градусов, и это нормально», – заключил Феликс Гоголь.