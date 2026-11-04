День народного единства: история, значение, актуальность

Сегодня Россия отмечает День народного единства — один из главных праздников страны. В чем ценность этого праздника для россиян и почему в 2026 году он приобретает особый смысл — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





День народного единства, отмечаемый ежегодно 4 ноября, – один из самых молодых государственных праздников России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

День воинской славы и единства народа

День народного единства, отмечаемый ежегодно 4 ноября, – один из самых молодых государственных праздников России. Впервые его отметили в 2005 году. Инициатива учреждения праздника получила законодательное оформление в Государственной Думе РФ.

В 2004 году в Госдуму был внесен законопроект о поправках в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Дату 4 ноября предложили установить в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. 29 декабря 2004 года документ подписал Президент России Владимир Путин, и с 2005 года День народного единства вошел в календарь государственных праздников.

В 2007 году Владимир Путин так выразил смысл праздника: «Тогда, в далеком 1612 году, здесь, под стенами Кремля, была одержана не только победа над иноземными захватчиками: благодаря единению многонационального народа России был положен предел многолетней смуте и внутренним распрям».

29 декабря 2004 года документ подписал Президент России Владимир Путин, и с 2005 года День народного единства вошел в календарь государственных праздников Фото: © Михаил Терещенко / РИА Новости

Действительно, именно эти исторические события стали символом преодоления тяжелого периода Смутного времени и объединения различных сословий ради спасения страны.

Религиозное измерение праздника

У Дня народного единства есть и религиозное измерение. Именно 4 ноября Русская православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых православных святынь. Эта традиция имеет многовековую историю: общерусское празднование в честь Казанской иконы было установлено еще в 1649 году.

Совпадение церковного и государственного праздников не случайно. Казанская икона Божией Матери почиталась как святыня народного ополчения, освободившего Москву в 1612 году. Поэтому для православных верующих этот день символизирует не только единение народа, но и духовную связь поколений.

«Во-первых, на Казанской иконе Бог-младенец обращен лицом к зрителю, смотрит ему в глаза. Во-вторых, Богоматерь не держит его на руках, он стоит» Фото: © «Татар-информ»

День воинской славы, День народного единства, а для православных еще и праздник Казанской иконы Божией Матери – вот сколько разных измерений у одного дня!

Кстати, именно Казань является местом обретения Казанской иконы Божией Матери. Поэтому 4 ноября для православных верующих города традиционно начинается с торжественного крестного хода. Верующие проходят от Благовещенского собора Казанского Кремля по центральным улицам города до Казанского Богородицкого монастыря, на территории которого, согласно церковному преданию, в 1579 году была обретена икона.

В шествии принимают участие не только казанцы, но и паломники из других регионов России. Само событие подчеркивает историческую связь Казани с победой народного ополчения Минина и Пожарского.

Особый год праздника

В этом году празднование Дня народного единства приобретает особый смысл, ведь 2026-й объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России. Об этом глава государства сообщил 25 декабря 2025 года на заседании Госсовета, посвященном вопросам подготовки кадров для российской экономики. В тот же день он подписал соответствующий указ.

Цели проведения Года единства народов России вполне понятны: укрепление национального единства, мира и гражданского согласия, дружбы и взаимоуважения между народами страны, сохранение общего исторического наследия.

И такие цели выбраны не случайно. В условиях внешнего давления последних лет становится особенно очевидно, насколько важны для целостности России общие ценности, историческая память и единение всех народов страны.

В этом году празднование Дня народного единства приобретает особый смысл, ведь 2026-й объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России Фото: © «Татар-информ»

Именно события 1612 года, когда люди разных сословий и вероисповеданий сумели преодолеть разделение и внутренние распри, показывают, как общая ответственность за судьбу Отечества способна объединить общество в решающий момент, вдохновить людей на борьбу и подвиг.

События сегодняшнего дня во многом перекликаются с тем временем, словно передавая нам эстафету от далеких предков. Сегодня Россия также сталкивается с беспрецедентным внешним давлением и попытками расколоть общество. Противостоять этим вызовам можно только сохраняя единство и братство более 190 народов, населяющих нашу страну.

И примеры такого единения сегодня можно увидеть как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу. Поэтому День народного единства имеет особое значение для всех россиян.

Модель Татарстана

Что касается Татарстана, то для республики День народного единства имеет еще одно, особое значение. В определенном смысле его можно назвать и праздником «модели Татарстана».

В чем суть этой модели? Прежде всего, в гармонии межнациональных и межконфессиональных отношений, в основе которой лежат равноправие народов, диалог культур и поддержка традиционных религиозных институтов.

Для Татарстана, где проживают представители более 170 национальностей, а татары и русские составляют две крупнейшие этнические группы, такая гармония, такой баланс имеют особое значение. Именно эта модель единства народов стала одним из базовых условий стабильности и развития республики.

Усилиями руководства Татарстана удалось найти тот самый баланс, который в итоге помог объединить представителей разных национальностей и конфессий, проживающих в республике Фото: © «Татар-информ»

В свое время один из американских экспертов по Советскому Союзу предсказывал, что в Татарстане рано или поздно неизбежно произойдет острое этноконфессиональное столкновение. Русские и татары, православные и мусульмане, сложная история, разные стереотипы и интересы… Казалось бы, почва для противоречий действительно существовала.

Но усилиями руководства Татарстана удалось найти тот самый баланс, который в итоге помог объединить представителей разных национальностей и конфессий, проживающих в республике.

Власти региона на системном уровне поддерживают народы, живущие в Татарстане, уделяя особое внимание сохранению их языков, культуры и традиций. В республике действуют Ассамблея народов Татарстана, Дом Дружбы народов, реализуются государственные программы по сохранению языков, традиций и национальной самобытности.

Именно братство и единение народов Татарстана – главное богатство республики, залог ее успешного развития, мира и согласия.

Халыклар бердәмлеге көне белән! С Днем народного единства!