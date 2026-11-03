В Казани откроют детский центр с мастер-классами и занятиями по искусству

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Музейный детский центр откроется 4 ноября в 11:00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казани. Церемония пройдет в День народного единства в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Центр создают по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Новое пространство расширит образовательные программы музея и возможности для семейного и детского досуга. Его открытие также станет частью общей программы «Ночи искусств».

Музей работает с детской аудиторией с 1970-х годов. Развивать образовательные программы ему помогает сотрудничество с Русским музеем в сфере музейного просвещения. Благодаря партнерству появились новые форматы занятий: уроки по программе «Здравствуй, музей», дистанционные курсы и арт-медиация.

В галерее также действует Школа музейного волонтера. Юные добровольцы изучают искусство и помогают знакомить с ним посетителей музея.

Работу нового центра построят вокруг трех направлений – «прошлое», «настоящее» и «будущее». Здесь классическое художественное наследие объединят с современными образовательными форматами. Дети смогут познакомиться с творчеством, освоить традиционные ремесла и изучить актуальные художественные практики.

В день открытия для гостей подготовят праздничную программу. В нее войдут поздравления представителей музея и партнеров, концерт с участием юных исполнителей, а также мастер-классы для детей и взрослых.