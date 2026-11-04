FT: Маск потерял более 29 млрд долларов после выборов в Конгресс

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск

Фото: The Royal Society

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск потерял свыше 29 млрд долларов после обнародования первых результатов промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. На это обратил внимание аналитический блог британской газеты Financial Times Alphaville.

С учетом объема финансовых потерь бизнесмена в материале его охарактеризовали как «главного проигравшего в ночь, когда поражений было немало».

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что акции основанных Маском корпораций SpaceX и Tesla перед открытием фондового рынка США упали на 6,9% и 5% соответственно.

По оценке FT, победа Демократической партии на выборах в Конгресс может обернуться проблемами для инвесторов Tesla и SpaceX по двум причинам.

Во-первых, демократы могут ужесточить механизмы регулирования систем искусственного интеллекта, а акции Tesla с конца июля выросли на 34% на фоне интереса к ее ИИ-разработкам и вероятному объединению со SpaceX. Во-вторых, они могут осложнить процесс слияния двух компаний, подвергнув сделку дотошной проверке.

К тому же мало кто из американских миллиардеров настолько тесно связан с Президентом США Дональдом Трампом и республиканским движением MAGA, как Маск, констатирует Bloomberg.

По данным газеты The Washington Post, перед промежуточными выборами миллиардер потратил на поддержку кандидатов от Республиканской партии 446 млн долларов. The New York Times и вовсе оценила его траты в 474 млн долларов.

Помимо прочего, Маск призвал 240 млн своих подписчиков в социальной сети X (прежде Twitter) не голосовать за демократов. Позднее он с иронией прокомментировал поражение партии, которой помогал. «Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы в этот раз не сработали», – написал бизнесмен в X.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что республиканцы проиграли промежуточные выборы в Конгресс США. Согласно предварительным данным, демократы получают как минимум 231 место в Палате представителей и 54 в Сенате. У Республиканской партии – 144 и 44 места соответственно. Судьба 60 мест в Палате представителей и двух в Сенате еще не определена.