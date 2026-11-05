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Общество 5 ноября 2026 06:00

В Татарстане ожидаются дождь, мокрый снег, метели и не более +4 градусов

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В Татарстане ожидаются дождь, мокрый снег, метели и не более +4 градусов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 5 ноября, в Татарстане ожидается ощутимое ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой затянут облака. Будут идти небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега (в Казани местами, причем именно в виде мокрого снега). Днем кое-где, включая столицу РТ, могут разыграться кратковременные метели. Опустившийся местами ночью туман рассеется после восхода солнца.

Прогнозируется западный и северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с, в светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 14 м/с. На отдельных участках дорог региона, в том числе и в Казани, возможно образование гололедицы.

После ночных -2, +2 градусов в дневные часы воздух по региону прогреется до 0, +4 градусов (в столице РТ – до +1, +3 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе циклоны принесут в Татарстан дожди, снег, мокрый снег и метели. До этого синоптики рассказали, что ноябрь на территории республики должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему. Вместе с тем первая декада последнего месяца осени будет теплее нормы на один-два градуса.

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