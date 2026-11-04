«Чудо Богородицы в том, что все мы здесь»: как прошел крестный ход в Казани

Общегородской крестный ход со святыней – списком чудотворной Казанской иконы Божией Матери состоялся сегодня в столице Татарстана. Несколько тысяч верующих собрались сегодня у стен Благовещенского собора в Казанском Кремле, чтобы стать частью масштабного молитвенного шествия.





«Россия, хранимая Царицей Небесной, осталась независимой страной»

Уже в семь утра у Благовещенского собора стояли участники крестного хода – с иконками Богородицы в руках, кто-то держал стяги с образом Спаса Нерукотворного. Перед началом крестного хода в собор занесли знаменитую Казанскую икону Божией Матери – здесь ее поместили в киот из живых цветов. В храме началась молитва. На улицу постепенно стали выходить алтарники и священники с хоругвями в руках. Пока шла подготовка, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий пообщался с журналистами.

«Сегодня большой праздник для всех жителей Казани – сегодня мы прославляем образ иконы Пресвятой Богородицы “Казанской” в День народного единства. Эти праздники связаны с событием, когда Минин и Пожарский смогли объединить народы России и освободить Москву и Россию от нашествия польских интервентов. По сей день это событие остается знаковым, поскольку Россия осталась независимой страной, хранимая Царицей Небесной», – рассказал он.





Ежегодно на Казанскую в столицу Татарстана приезжают верующие и священнослужители со всей страны. Сегодня в Казань прибыл митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

«Митрополит Павел – постоянный член Священного Синода, он впервые посещает Казань и нашу республику. Конечно же, мы с ним уже проехались по городу, посмотрели достопримечательность: храм-памятник на Казанке и наш Свияжский монастырь. Он был под впечатление от того, что происходит в нашей республике, какие прекрасные восстановительные работы проведены за последние десятилетия. Большая благодарность руководству нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову и, конечно же, нашему первому Президенту Минтимеру Шариповичу Шаймиеву за то внимание, которое они направляют для развития Православия в нашей республике», – отметил архиерей.

Сегодня в Казанском соборе будет представлена одна из значимых святынь Казанского края и важный памятник русского книжного искусства – подлинник Ефремово Евангелия. В 1613 году митрополит Ефрем венчал им на царство Михаила Романова, положив конец Смуте, и ознаменовав начало новой правящей династии Романовых.

«Это уникальное Евангелие относится к фондам Национального Музея Татарстана. Специально в праздничный день книгу представили для верующих. Я помню, как это Евангелие приносили в Благовещенский собор и с ним совершали шествие в День славянской письменности и культуры, в день памяти Кирилла и Мефодия. И вот вновь эта святыня будет представлена верующим», – объяснил он.

Приложиться к Ефремову Евангелию и помолится у него можно будет до 15:00 в Казанском соборе, напомнил епископ Мефодий.

«Многие наши братья-казаки находятся в зоне СВО и, участвуя в крестном ходе, мы хотим поддержать их»

Традиционно безопасность на крестном ходе обеспечивают сотрудники правоохранительных органов – они перекрывают дорогу, по которой пройдут верующие и следят за порядком. Им помогают татарстанские казаки.

«Дважды в год мы по традиции участвуем в крестном ходе, этой традиции уже много лет. Для нас это знаковое событие. Уже не первый год к нам на этот праздник приезжают гости – в этом году приехали из Оренбургского казачества, самые дальние гости были с Алтая. Для всех это мощное событие. Сегодня еще и День народного единства. Многие наши братья-казаки находятся в зоне СВО и участием в крестном ходе мы хотим поддержать их. Хотелось бы, чтобы наши ребята скорее вернулись домой с Победой», – рассказал атаман регионального отделения Казачества России в РТ Владислав Храменков.

Из подмосковного Фрязино приехала в Казань Виталина Киселева – она уже бывала в столице Татарстана на Казанскую, а в этот раз привезла с собой подруг.

«Мы все – прихожанки одного храма, мы очень рады, что находимся сегодня в Казани, где хранится великая святыня, и примем участие в крестном ходе. Я считаю, что каждый человек должен поучаствовать в этом прекрасном событии – это великое событие. Вчера была на Всенощном бдении, приложились к иконе, очень красивая служба была, прям дух захватывает. Я считаю, тот факт, что мы сегодня здесь – это и есть чудо, которое совершила для нас Богородица», – поделилась паломница.

Жительница Казани Майя Шильникова никогда не пропускает крестный ход в честь Казанской иконы и каждый раз старается брать с собой детей. У нее их четверо.

«Дети уже с вечера готовились, решали, кто что оденет, старались под цвет праздника выбрать себе наряд. Сын температурил, но все равно напросился, сказал: “Я пойду к Богородице на праздник”. Старшая моя дочь стала волонтером “Православной молодежи”, они помогают на празднике. Она сама встала в пять утра и поехала, а ей всего 14 лет. Видимо, зов сердца. У нее и день рождения 21 июля – в день явления Казанской иконы, все не просто так», – поделилась женщина.

Люди выглядывали из окон, выходили на улицу, чтобы снять шествие на видео

Автомобиль со звонницей стоял первым в колонне: зазвучали колокола и раздалось молитвенное пение – крестный ход начался. Люди рекой двинулись в сторону Спасской башни Кремля, здесь ждали остальные участники крестного хода. Они слились в единый поток и пошли вниз с кремлевского склона. «Река» из людей уже перетекла до другой стороны Кремля и скрылась за поворотом, а люди в хвосте все еще выходили из стен Кремля. С каждым годом участников крестного хода на праздник Казанской иконы Божией Матери становится все больше.

Часто бывает, как только начинает идти крестный ход, вместе с ним начинается и дождь – так получилось и в этом году. Участники расправили свои цветные зонты и продолжили идти. Те, у кого зонтов не оказалось, непогоды не испугались – прятаться под крыши никто не побежал.

Люди шли с молитвой и храмы, которые попадались им на пути, встречали их колокольным звоном. Из окон домов выглядывали люди, кто-то выходил на улицу, чтобы снять шествие на телефон.

И вот участники достигли стен Казанского Богородицкого монастыря. Икону вынули из цветочного киота и подняли над головами верующих под молитвенное пение Царице Небесной – Параклисис. Затем образ внесли в Казанский собор и вернули на его постоянное место – справа от алтаря. Следом вошли остальные участники крестного хода и началась праздничная литургия, которую совершил сонм архипастырей Русской Православной Церкви.

Икона Божией Матери была найдена в Казанском Богородицком монастыре в 1579 году – Царица Небесная явилась во сне девочке Матроне и указала место, где лежит икона. Именно там, на пепелище старого дома, был найден образ. Почти сразу же он начал творить чудеса – прозрели двое местных жителей, страдавших от слепоты. Спустя время на месте, где была найдена икона, построили величественный Казанский собор. Помолиться у чудотворного образа приходили верующие со всей страны с тех пор именно «Казанская» является самой знаменитой иконой Богородицы во всем Мире.

Однако в 1904 году святыню похитили, с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. С приходом Советской власти Казанский собор взорвали, а на месте монастыря построили табачную фабрику. Лишь в 2021 году удалось восстановить святыню – воссозданный Казанский собор освятил сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Православные верят, что когда-нибудь удастся вернуть и похищенную икону.