В Елабуге продают историческую усадьбу купца Ушкова за один рубль

В Елабуге выставили на аукцион двухэтажную кирпичную усадьбу площадью 656,5 кв. метра. Здание второй половины XIX века относится к памятникам жилой архитектуры. Его можно приобрести по программе «1 рубль за объект культурного наследия».

Усадьба принадлежала елабужскому купцу, меценату и городскому главе Никите Ивановичу Ушкову. Здание представляет собой редкий образец усадебного комплекса в стиле эклектики классицистического направления.

Архитектурную ценность памятнику придают высокие окна с арочными сандриками, украшенными лепниной в виде стилизованных листьев и цветов. В тимпанах также сохранились круглые декоративные медальоны.

Карточка объекта размещена на сайте программы.

За более чем сто лет усадьба сменила несколько назначений. Сначала она была жилым домом купца, затем стала доходным домом. Позднее в здании разместили военный лазарет 230-го запасного пехотного полка. В 1918 году здесь открылся первый в истории Елабуги детский сад имени Розы Люксембург.

Покупатель получает право собственности на здание сразу после приобретения, однако объект остается под обременением. Новый владелец должен провести все реставрационные работы в соответствии с охранным обязательством и в установленные сроки. После выполнения всех требований обременение снимают.

Программа «1 рубль за объект культурного наследия» призвана сохранить исторические здания Татарстана и вернуть аварийные объекты в хозяйственный оборот.

Информация о торгах опубликована на сайте ГИС «Торги».