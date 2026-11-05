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Происшествия 5 ноября 2026 10:03

Пассажиры челнинского трамвая сняли на видео подростков-зацеперов

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В Челнах подростков-зацеперов, ехавших на трамвае, сняли на видео пассажиры. Запись опубликовали в одном из городских сообществ.

На кадрах видно, как подросток в мотошлеме едет, зацепившись за заднюю часть трамвая, а затем спрыгивает. В объектив камеры попал еще один подросток – в куртке с капюшоном. Мальчишка старался прикрывать лицо, когда пассажирка снимала его на телефон.

В соцсетях рассказали, что пассажир вышел и отогнал ребят, но потом они снова зацепились, как только трамвай тронулся.

Ранее «Татар-информ» сообщал о детях, ехавших на крыше трамвая в Челнах. После их выходки полиция начала проверку.

#подростки зацеперы #школьники зацеперы
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