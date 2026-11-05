Конституции Татарстана – 34 года: как документ предопределил развитие республики

Завтра исполнится 34 года со дня принятия Конституции Татарстана. Ее готовили более двух лет под руководством первого Президента республики Минтимера Шаймиева, а к обсуждению подключились тысячи жителей. Как создавался Основной закон республики, как он объединил общество и почему стал причиной экономического роста Татарстана – в нашем материале.





Фото: © «Татар-информ»

С чего началась история Конституции Татарстана

История нынешней Конституции Татарстана началась в 1990 году. В стране шли политические перемены, менялись отношения между республиками и союзным центром. В Татарстане обсуждали, каким должно быть его будущее и какими полномочиями должна обладать республиканская власть.

30 августа 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете. Уже на следующий день депутаты создали Конституционную комиссию, которой предстояло подготовить новый Основной закон. В нее вошли 39 человек, а возглавил работу Минтимер Шаймиев – тогда председатель Верховного Совета.

Среди участников комиссии были юристы, ученые, депутаты и общественные деятели: Борис Железнов, Василий Лихачев, Мирфатых Закиев, Ренат Харисов, Фандас Сафиуллин и другие. Им предстояло договориться о принципах, по которым будет жить республика, – от устройства власти до положения государственных языков.

Работа началась еще в Советском Союзе, а завершалась уже после его распада. За эти два года изменились и страна, и сам Татарстан. 12 июня 1991 года Шаймиева избрали первым Президентом республики. При этом он продолжил руководить Конституционной комиссией.

30 августа 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете. Уже на следующий день депутаты создали Конституционную комиссию, которой предстояло подготовить новый Основной закон Фото: 100tatarstan.100tatarstan.ru

Как Шаймиев, депутаты и жители готовили Основной закон

Проект Конституции обсуждали далеко за пределами парламентского зала. 31 декабря 1991 года его опубликовали, чтобы жители могли прочитать документ, высказать замечания и предложить свои варианты.

В комиссию приходили письма и телеграммы из городов и районов Татарстана, а также из-за его пределов. Всего поступило более 5 тысяч предложений и замечаний. Так к подготовке Основного закона подключились люди, которым предстояло по нему жить.

Весной обсуждение продолжилось в парламенте. 20 мая 1992 года Минтимер Шаймиев выступил перед депутатами с докладом о проекте Конституционной комиссии. На рассмотрение представили и альтернативные проекты. После дискуссии за основу дальнейшей работы приняли вариант комиссии.

Согласие находили не сразу. Депутаты спорили о формулировках и предлагали поправки. Для согласования позиций создали дополнительную комиссию. Обсуждение шло по отдельным статьям – за каждой стояли конкретные вопросы о полномочиях республики, работе власти и правах граждан.

6 ноября 1992 года на XII сессии Верховного Совета Конституцию Татарстана приняли. Под документом стоит подпись первого Президента республики Минтимера Шаймиева. Именно эта дата стала Днем Конституции Татарстана.

Положения Конституции касаются каждого

Сохранение исторических, национальных и духовных традиций, развитие культур и языков, гражданский мир и межнациональное согласие обозначены уже во вступительной части Конституции. Эти положения объясняют, какие ценности лежат в основе документа.

Конституция начинается с принципа, который касается любого жителя: человек, его права и свободы – высшая ценность. Признавать, соблюдать и защищать их обязана республика.

Документ закрепляет участие народа в управлении: непосредственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления. Референдум и свободные выборы названы высшим непосредственным выражением власти народа.

Одно из самых узнаваемых положений Конституции касается языков. Татарский и русский имеют равный статус государственных языков. В органах власти, местного самоуправления и государственных учреждениях республики они употребляются на равных основаниях.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть в Конституции и вполне повседневные вопросы. Например, статья 50 говорит о свободе труда. Человек вправе сам выбирать профессию и род деятельности, а принудительный труд запрещен. Здесь же закреплены права на безопасные условия работы, защиту от безработицы и оплату труда без дискриминации, не ниже установленного федеральным законом минимального размера.

Отдельная статья защищает право частной собственности. Таким образом, Основной закон определяет не только устройство власти, но и гарантии, связанные с работой, имуществом и участием человека в общественной жизни.

Марат Галеев о принятии Конституции РТ в 1992 году: «Татарстан один из первых в стране смог стабилизировать политическую ситуацию»

В начале 90-х годов ситуация в стране была непростой. Советская система перестала существовать, и нужно было определять, как жить дальше. В этом смысле Конституция Татарстана, принятая в 1992 году, стала поворотным моментом в истории республики.

«Общество требовало перемен кардинальных, поскольку предыдущая система отношений перестала быть эффективной, вызывала большое недовольство у людей. В 1991 году перед всей страной ребром встал вопрос: как жить дальше?» – вспоминал в разговоре с «Татар-информом» заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию, депутат всех семи созывов Государственного Совета РТ Марат Галеев.

Марат Галеев: «В непростых условиях Татарстан смог принять Конституцию. Можно сказать, что республика одна из первых стабилизировала политическую ситуацию, поскольку главный правовой документ – Конституция – был принят» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Определение правовых полей в стране затягивалось, важно было найти решение. И в Татарстане его нашли.

«В непростых условиях Татарстан смог принять Конституцию. Можно сказать, что республика одна из первых стабилизировала политическую ситуацию, поскольку главный правовой документ – Конституция – был принят», – продолжил собеседник агентства.

Важно, что этот документ не был «спущен сверху», а разрабатывался полностью внутри Татарстана. Конституция смогла стабилизировать ситуацию в обществе.

«Для того времени это был очень прогрессивный документ. Там были обозначены вопросы государственного устройства, частной собственности и многие другие ключевые моменты для рыночной экономики», – заявил Галеев.

Принятая Конституция стала одним из главных базисов для последующего социально-экономического взлета Татарстана. Из региона-середняка за эти годы республика стала опорным регионом Российской Федерации.

Ильшат Аминов: «Конституция Татарстана живет и крайне важна и сегодня. Там обозначены как федеральные, так и республиканские решения по всем основным вопросам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ильшат Аминов: «Конституция Татарстана 1992 года – прорывной документ»

Конституция Татарстана в 1992 году обозначила суть федеративного устройства нашего государства, заявил в беседе с агентством депутат Госсовета РТ, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

«В 1992 году Конституция Татарстана стала прорывным документом, где была обозначена суть федеративных отношений в нашей стране, где полномочия распределены между центром и регионом», – уверен он.

Действительно, управлять всеми решениями из столицы страны во всех регионах на такой огромной территории кажется невозможным. Поэтому передача субъектам ряда полномочий видится грамотным стратегическим шагом.

Большая заслуга в принятии этого документа принадлежит первому Президенту Татарстана, ныне – Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву.

«Он смог убедить федеральный центр, что такое разделение полномочий необходимо. В стране от Калининграда до Дальнего Востока не могло быть единых подходов к решению всех проблем, которые волнуют людей. Слишком много различных факторов у каждого региона», – объяснил Аминов.

Конституция Татарстана живет и крайне важна и сегодня. Там обозначены как федеральные, так и республиканские решения по всем основным вопросам.

Александр Терентьев: «Татарстан одним из первых предложил модель, которая затем легла в основу федеративного устройства страны» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Александр Терентьев: «Конституция Татарстана отражает волю многонационального народа республики»

Через Конституцию Татарстана отражено видение республики своего дальнейшего развития и федеративных отношений, подчеркнул Председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«Татарстан одним из первых предложил модель, которая затем легла в основу федеративного устройства страны. Важно, что это живой документ, отражающий видение развития республики и волю ее многонационального народа. Она формировалась на переломном этапе истории, где важно было учесть все лучшие практики», – отметил он в беседе с «Татар-информом».

Конституция Татарстана учитывает национальные специфику и особенности: государственные языки, символы республики. Особое внимание в ней уделено сохранению и развитию исторических, национальных, духовных традиций, культуры, языков народов, проживающих на территории региона.

«Конституция создала предпосылки для социально-экономического развития Татарстана. Это базис, благодаря которому было реализовано огромное количество как федеральных, так и региональных проектов», – добавил Терентьев.

Татарстан сегодня не просто опорный регион Российской Федерации. Республика стала важным внешнеэкономическим центром и точкой диалога нашей страны с исламским миром. Именно здесь проводятся крупные международные мероприятия, способствующие межгосударственному диалогу.

Евгений Султанов: «Конституция Татарстана была объективно необходима, потому что устройство нашего государства всегда предполагало понимание места и роли всех национальностей. Важно было определиться в вопросах культуры, языка, традиций» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Евгений Султанов: «Конституция Татарстана была объективно необходима»

В начале 90-х годов Татарстан, как и все территории бывшего Советского Союза, должен был принять ряд важных решений о своем будущем, поэтому Конституция республики была необходимым документом, считает заведующий кафедрой конституционного и административного права Казанского (Приволжского) федерального университета, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Евгений Султанов.

«Конституция Татарстана была объективно необходима, потому что устройство нашего государства всегда предполагало понимание места и роли всех национальностей. Важно было определиться в вопросах культуры, языка, традиций. Никуда не делись вопросы дальнейшего экономического развития и социального уклада», – подчеркнул он в беседе с агентством.

Уровень регулирования этих вопросов не мог быть ниже конституционного. На сегодняшний день документ предлагает достойную модель, учитывающую интересы как всего государства, так и самой республики.

«Важно, чтобы правовая форма не препятствовала развитию. Мы видим, каких результатов добился Татарстан. Конечно, появляются новые обстоятельства: новые веяния в экономике, цифровизации и так далее. Рано или поздно они спровоцируют изменения в Конституции республики. Но на сегодняшний день это очень гармоничный документ», – заключил Султанов.