Сборная Татарстана вошла в число призеров национального чемпионата «Абилимпикс»

Фото: max.ru/government_rus

В Москве завершился национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Торжественная церемония награждения прошла в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр», сообщили в канале Правительства России в МАКСе.

Соревнования проходили с 31 октября по 3 ноября. В рамках чемпионата участники состязались в 50 основных, 12 презентационных и восьми компетенциях открытых международных соревнований. Всего за медали и звания лучших в своих направлениях боролись более 900 человек из всех регионов России.

В 2026 году победителями и призерами чемпионата стали 450 человек. В общем медальном зачете первое место заняла команда Москвы. Второе разделили сборные Татарстана и Санкт-Петербурга, третье досталось команде Московской области.

Республика Татарстан завоевала 76 медалей: 63 в основных компетенциях (25 золотых, 22 серебряных, 16 бронзовых), 11 в презентационных компетенциях (3 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали) и 2 золотые медали в открытых международных соревнованиях с участием дружественных государств по компетенциям «Веб-дизайн» и «Исполнительское мастерство (Вокал)».

Фото: АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

Делегация Татарстана насчитывала 254 человека, в том числе 103 участника соревнований. Их сопровождали наставники, эксперты, кураторы и переводчики русского жестового языка.

Помимо медалей в основных соревнованиях, представители республики добились успехов и в дополнительных конкурсах. Молодежное содружество Татарстана заняло второе место в номинации «Современный танец» конкурса «Танцующее содружество». Карина Петрова стала третьей в категории «Студенты» номинации «Этнокультурный колорит» конкурса «Модный стайл», представив собственную коллекцию «Тамыр».

Также эксперт компетенции «Сварочные технологии» Рудик Зигангараев получил награду как лучший эксперт движения «Абилимпикс» 2026 года. Центр развития движения «Абилимпикс» Татарстана признали лучшим среди региональных центров страны.

Награды участникам вручили вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

За 12 лет проведения чемпионата в нем приняли участие более 180 тыс. человек. В этом году число участников достигло рекордных 35 тыс., сообщил Кравцов. Он также отметил, что организаторы продолжат создавать условия, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли получать образование и осваивать профессии без барьеров. Министр поблагодарил наставников, организаторов, учителей и педагогов.

Фото: АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

Чернышенко рассказал, что более половины направлений чемпионата обновили. Среди новых и представленных компетенций – те, которые особенно востребованы в стране, в том числе среди участников специальной военной операции, возвращающихся к мирной жизни и получающих возможность освоить профессию.

Вице-премьер назвал «Абилимпикс» проектом, который объединяет людей с сильным характером и профессиональными навыками. Он напомнил, что чемпионат проводят по поручению президента России Владимира Путина.

Также Чернышенко отметил связь соревнований с федеральным проектом «Профессионалитет», который входит в национальный проект «Молодежь и дети» и создает возможности для развития талантов школьников, студентов и специалистов.

Победители национального чемпионата получат денежные поощрения от правительства России.

Во время церемонии Чернышенко и Кравцов также осмотрели соревновательные площадки и выставочную экспозицию. Участники представили свои навыки в компетенциях «Робототехника», «Архитектор будущего – нейросетевое искусство», «Техник-протезист», «Администрирование отеля» и других направлениях.

Чемпионат «Абилимпикс» проводят при поддержке Министерства просвещения России, правительства Москвы и платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».