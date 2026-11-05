В Челнах наказали водителя междугороднего автобуса, который высадил ребенка

В Челнах оштрафовали водителя междугороднего автобуса, который принудительно высадил ребенка. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов прокурорской проверки, инцидент произошел 20 июля 2026 года. Ребенок ехал в автобусе, следовавшем по маршруту Елабуга – Набережные Челны. Доехав до Челнов, на остановке «Автостанция» подросток не смог расплатиться за проезд: не было ни Интернета, ни налички. Тогда водитель увез ребенка в сторону Казанского проспекта и принудительно высадил в поселке Сидоровка.

Как отмечают в прокуратуре, пассажира, который отказывается платить за себя, детей, багаж или ручную кладь, высадят из общественного транспорта на ближайшей остановке. Однако данное правило не распространяется на детей до 16 лет, которые едут без взрослых.

На водителя автобуса завели административное дело, мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей.