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Общество 5 ноября 2026 13:40

Для форума «Ребус» подготовили справочник по опыту 30 стран

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Организаторы IV Международного форума «Ребус» изучили опыт более 30 стран в сфере развития исторических поселений и выпустили специальный справочник. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель организационной группы форума Мария Яшенкова.

«Мы специально для этого форума начали проект – справочник международного опыта развития исторических поселений. Более чем 30 стран мы изучили. По каждой из них будет отдельный справочник, который можно будет после презентации на форуме скачать у нас на сайте», – заявила Яшенкова.

По ее словам, в издание включены не только описание законодательства и реализованных кейсов, но и контакты более 600 ответственных лиц, занимающихся этими вопросами.

«Специалисты, которые работают в этой сфере, могут посмотреть на этот справочник и непосредственно уже понять, с кем нужно взаимодействовать», – добавила она.

Яшенкова также отметила, что после завершения анализа зарубежных стран организаторы планируют дополнить справочник опытом российских регионов.

«Нам поставили задачу: после того как мы закончим анализ зарубежных стран, дополнить этот справочник уже опытом российских регионов», – подчеркнула она, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Презентация справочника пройдет в рамках деловой программы форума, который стартует 11 ноября.

#исторические поселения #обмен опытом #Международный форум
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