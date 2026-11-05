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Общество 5 ноября 2026 03:45

Воспитанникам Раифского спецучилища рассказали о единстве народов России

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Воспитанникам Раифского спецучилища рассказали о единстве народов России
Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Раифском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа состоялась просветительская беседа «Мы – Россия: истоки и горизонты единства народов», приуроченная ко Дню народного единства. Провела беседу амбассадор и лектор Российского общества «Знание», заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Анастасия Исаева, сообщает пресс-служба республиканского отделения «ЕР».

Воспитанники спецучилища познакомились с историей становления многонационального государства и обсудили, что объединяет народы России, несмотря на различия в языках, традициях и культуре. Особый акцент лектор сделала на событиях Смутного времени и Втором народном ополчении 1612 года под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, упомянув значение объединения представителей разных сословий перед общим вызовом.

Кроме того, отдельно было рассмотрено единство народов в годы Великой Отечественной войны. Оказались затронуты такие вопросы, как вклад представителей разных национальностей в общую Победу, взаимопомощь на фронте и в тылу, значение сохранения исторической памяти.

На примере стихотворения Расула Гамзатова «Журавли», получившего широкую известность благодаря переводу Наума Гребнева и музыке Яна Френкеля, участники встречи обсудили, как произведения, созданные в рамках литератур народов России, становятся частью общего культурного наследия страны.

Воспитанники учреждения активно участвовали в обсуждении, отвечали на вопросы и делились размышлениями о значении единства в современном обществе. Кроме того, они приняли участие в интеллектуальной игре «Бәйге».

«Единство народов России – это не просто историческое понятие. Оно проявляется в нашей повседневной жизни: в уважении друг к другу, готовности прийти на помощь и умении находить общий язык. Особенно важно говорить об этом с молодежью, ведь именно от нее зависит, каким будет наше общество в будущем», – прокомментировала мероприятие Анастасия Исаева.

#Раифа #день народного единства
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