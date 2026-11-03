Из Лаишевского района отправили 40-й гуманитарный конвой для участников СВО

Из Лаишевского района отправили 40-й гуманитарный конвой для участников специальной военной операции. В сборе помощи приняли участие местные жители, предприниматели, волонтеры, семьи военнослужащих и общественные организации.

Доставку грузов организуют при участии военного комиссариата, районной администрации, благотворительного фонда «СВОим» и объединения «Рыболовное братство». К этой работе также присоединяются военные пенсионеры и ветераны боевых действий.

Одним из организаторов гуманитарных поездок с самого начала стал полковник запаса Александр Афанасьев, сотрудник Комитета поддержки семей погибших участников СВО благотворительного фонда «Нэфис». Он координирует сбор помощи и лично сопровождает конвои. Его старший сын служит в зоне СВО с начала частичной мобилизации. На церемонии отправки Афанасьев напомнил, как начиналась эта работа.

«Это 40-й конвой гуманитарной помощи с момента первой поездки к добровольцам батальона «Алга» в Тоцкое-2, организованной по рекомендации военного комиссара Республики Татарстан Сергея Николаевича Погодина. Именно тогда военный комиссариат Лаишевского района и „Рыболовное братство“ заложили фундамент гуманитарной миссии», – рассказал он.

Во время мероприятия состоялось награждение активистов. Руководитель «Рыболовного братства» Юрий Салмин вручил им награды от себя лично и от имени командиров воинских частей.

Перед отправлением груза настоятель Софийского собора Лаишева иерей Сергий Гришин благословил водителей и окропил автомобили святой водой. Для военнослужащих он передал освященные масла, пояса и иконки с молитвами.

Материал подготовлен при участии Марии Шадриной

Фотографии предоставлены Марией Шадриной