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Общество 2 ноября 2026 17:50

Татарстанцам рассказали, кто такие дропперы и как не стать ими

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Как защитить себя и близких от того, чтобы попасться на уловку мошенников, рассказывает сайт стопдроп.рф. Здесь можно получить всю информацию о том, кто такие дропперы, и как аферисты уговаривают граждан стать ими.

Дроппер – это подставное лицо, через которое мошенники легализуют украденные средства. Злоумышленники предлагают сомнительную «подработку», за которую согласившемуся грозит шесть лет лишения свободы.

Создание безопасной цифровой среды для пользователей — задача нацпроекта «Экономика данных».

#мошенники #аферисты #кибермошенничество
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