Татарстанцам рассказали, кто такие дропперы и как не стать ими

Как защитить себя и близких от того, чтобы попасться на уловку мошенников, рассказывает сайт стопдроп.рф. Здесь можно получить всю информацию о том, кто такие дропперы, и как аферисты уговаривают граждан стать ими.

Дроппер – это подставное лицо, через которое мошенники легализуют украденные средства. Злоумышленники предлагают сомнительную «подработку», за которую согласившемуся грозит шесть лет лишения свободы.

Создание безопасной цифровой среды для пользователей — задача нацпроекта «Экономика данных».