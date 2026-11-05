Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Лаос

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Лаос – государство в Юго-Восточной Азии с населением около 7,7 млн человек. Его столица – Вьентьян. Страна граничит с Таиландом, Вьетнамом, Камбоджей, Китаем и Мьянмой. Основу экономики составляют природные ресурсы, сельское хозяйство, производство электроэнергии, добыча полезных ископаемых и туризм.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установили в 1960 году. Среди российских предприятий, сотрудничающих с республикой, – КАМАЗ и Казанский вертолетный завод.

Руководители Лаоса ранее посещали Татарстан. В октябре 2024 года Президент страны Тхонглун Сисулит приезжал в республику для участия в саммите БРИКС. В июне 2026 года Казань посетил Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, который принял участие в саммите АСЕАН.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В 2025 году, к 65-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил Президенту России Владимиру Путину двух слонов для постоянного содержания в одном из зоопарков страны. Было принято решение безвозмездно передать животных Казанскому зооботаническому саду.

В июне 2026 года в Казань доставили двух самок лаосских слонов – пятилетнюю Сахар и четырехлетнюю Удачу.