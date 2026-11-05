В Центре семьи Казан торжественно вручили паспорта юным татарстанцам

В преддверии Дня Конституции Татарстана в Центре семьи Казан вручили паспорта 13 юным жителям республики. Также им подарили экземпляр Конституции России, а они дали клятву гражданина РФ.

«Искренне поздравляю вас с получением главного документа. Пусть он станет символом дальнейших успехов в вашей жизни. Для каждого из вас паспорт откроет возможность сделать нашу республику и страну еще лучше. Помните, именно вы – созидатели будущего», – обратилась к ребятам депутат Казанской городской Думы Эльвира Наумова.

Каждого из ребят торжественно поприветствовали на церемонии и вручили паспорта. Вместе с ними в зрительном зале были и их родители.

«Наши дети стали взрослыми. Сегодня они получили волшебный ключ от будущего. И мы все – не только родители, но и вся страна – смотрим с надеждой и верой на нового гражданина, в руках которого наше будущее», – заявила одна из родителей Надежда Карабцева.