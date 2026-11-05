Эвандер Кейн может стать игроком одного из клубов КХЛ

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Канадский нападающий Эвандер Кейн в ближайшие дни может стать игроком одного из клубов КХЛ.

Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн. По его словам, у 35-летнего форварда были предложения из Северной Америки, однако он принял решение продолжить карьеру в России.

«Мы очень близки к подписанию контракта с клубом КХЛ. В ближайшие несколько дней сделаем объявление. Он будет играть в КХЛ в этом сезоне», — приводит слова Мильштейна Daily Faceoff.

Летом интерес к Кейну проявлял «Ак Барс». Позже генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин подтвердил, что нападающий рассматривался как один из вариантов усиления состава, но назвал его подписание маловероятным.

За 16 лет в НХЛ Кейн провел 1001 матч в регулярных чемпионатах, забросив 339 шайб и отдав 309 результативных передач. В плей-офф на его счету 97 игр и 55 (32+23) очков.

В составе «Эдмонтона» форвард дважды доходил до финала Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах. Также Кейн выступал за сборную Канады на чемпионатах мира 2010, 2011 и 2012 годов.

Опыт выступлений в КХЛ у нападающего уже есть: во время локаута в сезоне-2012/13 он играл за минское «Динамо», где набрал 2 (1+1) очка в 12 матчах.