Академик Кев Салихов сегодня отмечает 90-летие

Сегодня отмечает 90-летие доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук и Академии наук Республики Татарстан, научный руководитель Казанского физико-технического института имени Е. К. Завойского КазНЦ РАН Кев Салихов, сообщает Академия наук Республики Татарстан.

Основные научные исследования Салихова связаны с химической физикой, спиновой химией и магнитным резонансом – динамикой спиновых систем, теорией химических реакций, электронным парамагнитным резонансом и квантовой информатикой. Ученый заложил теоретические основы спиновой химии – направления, изучающего влияние спиновых состояний частиц на протекание химических реакций. Разработанные им подходы позволили глубже понять механизмы спинового обмена, взаимодействие парамагнитных частиц и формирование спектров электронного парамагнитного резонанса.

Салихов предложил протоколы квантовых операций с использованием электронных спинов, которые получили экспериментальную проверку в исследованиях зарубежных научных коллективов. Под его руководством разработаны, изготовлены и внедрены в медицинскую практику низкополевые магнитно-резонансные томографы.

В 1988 году Салихов возглавил Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского и руководил им до 2015 года, после чего продолжил работу в качестве научного руководителя.

Ученый создал научную школу, объединившую исследования спиновой динамики, химической физики и радиоспектроскопии, основал международный журнал Applied Magnetic Resonance и стал инициатором учреждения международной премии имени Е. К. Завойского и проведения международной конференции «Современные достижения магнитного резонанса». Во многом благодаря его усилиям Казань утвердилась как один из международных центров исследований магнитного резонанса.

Салихов подготовил 27 кандидатов наук, восемь его учеников стали докторами наук. Научные достижения юбиляра отмечены Ленинской премией, Государственной премией Республики Татарстан, золотой медалью Международного общества электронного парамагнитного резонанса, Брукеровской премией Королевского химического общества Великобритании, международными премиями имени Е. К. Завойского и В. В. Воеводского.

Кев Салихов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», носит почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и является почетным гражданином Казани. В 2026 году ему присуждена премия «Научный прорыв. Фэнни алга китеш» в номинации «Лучший ученый».