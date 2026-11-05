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Общество 5 ноября 2026 12:03

Марина Карпова рассказала, как поездки в зону СВО изменили ее отношение к жизни

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Заслуженная артистка Казанской филармонии Марина Карпова после поездок в зону специальной военной операции стала иначе относиться к повседневным трудностям и ценить простые вещи. Об этом она рассказала в программе «7 дней плюс» на телеканале ТНВ.

По словам певицы, возвращаясь с передовой, она чувствует себя счастливой, поскольку может снова оказаться в привычной обстановке. Артистка отметила, что военнослужащие на протяжении нескольких лет лишены возможности вернуться к обычной жизни.

«Я оттуда приезжаю абсолютно счастливым человеком, потому что я через неделю могу вернуться. А ребята не могут вернуться уже на протяжении четырех лет», – поделилась Карпова.

Она также рассказала, что старается жить с мыслью о необходимости достойно провести отведенное человеку время. Если есть возможность помочь другим, она готова это сделать, а если можно подарить людям хорошее настроение – считает важным не отказываться от такой возможности.

«Если я могу помочь – помогу. Если могу сиять и дарить хорошее настроение – надо обязательно встать, накраситься, надеть самое красивое платье и нести свет и любовь в этот мир», – сказала артистка.

#СВО #артисты #певица
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