Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Лаоса Салэмсаем Коммаситом

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Лаоса Салэмсаем Коммаситом. Глава правительства тепло поприветствовал руководителя республики и сопровождающую его делегацию, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Коммасит напомнил, что пригласил Минниханова посетить Лаос еще во время работы заместителем премьер-министра, после визита лаосской делегации в Татарстан. Он выразил радость по поводу того, что Раис республики принял приглашение. По мнению премьера, визит станет важным шагом в укреплении сотрудничества между Татарстаном и Лаосом.

Минниханов поблагодарил главу правительства за приглашение. Начать встречу он решил не с обсуждения показателей торгово-экономических отношений, а с рассказа о двух слонах, которых Лаос подарил президенту России и передал в Казанский зоопарк.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана отметил, что слонята, появившиеся в Казани в честь 65-летия установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом, уже стали любимцами горожан и туристов. Каждый день сотни жителей и гостей города приходят посмотреть на животных. Минниханов назвал этот подарок примером настоящего доверия между народами двух стран.

Обсуждая перспективы торгово-экономического сотрудничества, Раис республики подчеркнул, что Татарстан рассматривает Лаос как возможность развивать взаимодействие со странами АСЕАН и заинтересован в долгосрочном партнерстве.

При этом Минниханов обратил внимание на то, что сейчас торгово-экономические связи между сторонами практически отсутствуют, а товарооборот остается низким. Вместе с тем он напомнил об успешных примерах сотрудничества Татарстана с Лаосом, в частности о взаимодействии с Казанским вертолетным заводом и КАМАЗом.