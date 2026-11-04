Лаишево-2050: парк аттракционов/киностудия, стадион и 10-километровая набережная

В Казани презентовали концепцию развития Лаишево до 2050 года. Город планируют превратить в круглогодичный курорт с 1700 местами размещения, на въезде в него могут появиться стадион и парк аттракционов. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: скриншот трансляции

Что включает в себя концепция?

Накануне в Агентстве инвестиционного развития Татарстана прошла публичная презентация градостроительной концепции развития города Лаишево до 2050 года. Документ разрабатывал Институт пространственного развития республики (ИПП РТ) весь 2026-й год. В итоге проект объединил более 160 различных проектов, разбитых на три стратегических направления: «Город для жителей», «Место для отдыха» и «Инструмент для инвесторов».

При этом на момент презентации документ еще не имеет официального статуса. Глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Талия Минуллина сразу обозначила, что это только «начало большого пути».

Главная цель концепции – создать единый план развития, который учтет интересы всех заинтересованных сторон. Город обладает выгодным географическим положением, находится в пределах Казанской агломерации, рядом с аэропортом и автотрассой М-12. Кроме того, Лаишево может похвастаться обширной водной гладью «Камского моря» и лесами, занимающими 60% территории района. Однако бурный рост этой территории привел к дисбалансу: жилье здесь строится активно, а социальная и туристическая инфраструктура за этим не успевает.

Талия Минуллина: «Сейчас время исправить все эти ошибки и запустить новую волну развития»» Фото: пресс-служба АИР РТ

«Все эти проблемы появились у нас тогда, когда мы ввели там больше 3 млн квадратных метров жилья без учета социальной инфраструктуры в планировании. Сейчас время исправить все эти ошибки и запустить новую волну развития», – заявила Минуллина.

Позиционирование города в концепции заявлено как «Лаишево-2050 – море возможностей для спокойной жизни». К 2050 году авторы проекта закладывают рост населения города до 17 тыс. человек (сейчас – 10,7 тыс.). При этом «миссия проекта» – оставить город тихим и уютным местом, где хочется жить и куда приятно приезжать на отдых.

По словам директора ИПП РТ Олега Григорьева, это одна из самых активных точек Казанской агломерации и создание проекта «Казань Марина» кардинально меняет всю активность в этом районе.

Фото: пресс-служба АИР РТ

«Это достаточно нестандартный документ. Наш институт очень много занимается Лаишевским районом – одним из самых активных и по застройке, и по динамике населения. Но и по тем проблемам, которые создает вот такое бурное развитие», – отметил он.

Парковки, променад и парк аттракционов

Презентацию провела начальник отдела градостроительного зонирования ИПП РТ Ольга Беговатова. Она начала с блока «Город для жителей», перечислив основные проблемы этого направления: хаотичная застройка прошлых лет, нехватка социальной инфраструктуры и транспортный коллапс на берегу «Камского моря» – все эти болячки разработчики концепции предлагают решать комплексно.

В городе, напомнила Беговатова, ввели более 3 млн квадратных метров жилья без должного количества детских садов, школ и досуговых центров. Концепция предлагает провести ревизию всех утвержденных проектов планировки. В планах – насытить город общественными пространствами и создать единую ось от въезда через историческую зону до пляжа.

«Новый центр активности» Лаишево Фото: скриншот трансляции

К слову, о въезде в город: здесь планируют создать некий «новый центр активности» площадью 60 гектаров. Из конкретных проектов этого центра:

стадион с концертным залом и отелем;

транспортно-пересадочный узел, куда в перспективе должна прийти электричка;

парк Сабантуй;

многоуровневый паркинг.

Внутри этой территории есть участок площадью около 10 га, для которого проработали отдельные сценарии. ИПП предложил разместить здесь на выбор: парк аттракционов, киностудию (в Лаишево, напомним, уже снимался нашумевший сериал 2020 года «Зулейха открывает глаза») или автокемпинг, ориентированный на трассу М-12. Окончательное решение пока не принято.

Фото: скриншот трансляции

Серьезные изменения ждут и береговую линию. Из 16 километров побережья «Камского моря» системно благоустроено менее одного. Беговатова озвучила предложение создать единый 10-километровый пешеходный променад с разными зонами.

«Мы подумали о том, что каждая территория обладает своим характером: где-то это созерцательный спокойный отдых просто с деревянными настилами и пешеходными дорожками, где-то более активная причальная зона с речным вокзалом, где будут останавливаться суда по тем маршрутам, которые мы ранее обсуждали», – пояснила она.

Однако главной головной болью остается автопарковка. В пиковые дни у пляжа фиксировали более тысячи машин и более 3 тысяч человек одновременно. Концепция предлагает здесь несколько решений: организацию перехватывающих парковок на въездах в город, запуск шаттлов для туристов, а также введение платных и запрещенных зон для стоянки вдоль берега.

Из 16 километров побережья «Камского моря» системно благоустроено менее одного Фото: скриншот трансляции

Помимо дорог и парковок, в Лаишево остается ряд коммунальных проблем. В городе нет ливневой канализации, не хватает туалетов в туристических зонах, а местные очистные сооружения и водозабор требуют расширения. Газораспределительная станция также не справляется с текущими нагрузками. Все эти инженерные вопросы включены в «дорожную карту» концепции.

Часть работы уже идет. Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов сообщил, что на реконструкцию улиц Лебедева и Ленина направлено более 200 млн рублей. Там сузили проезжую часть, расширили тротуары и обновили освещение. Разработчики концепции советуют продолжить эту работу, создавая единый стиль благоустройства для всех городских улиц.

Не только море

Сейчас Лаишево знают в основном как место для пляжного отдыха на Каме. Из-за этого возникает перекос: в пиковые дни на берегу собираются тысячи отдыхающих, а в остальное время городу нечем удержать туристов. В блоке «Место для отдыха» предусмотрены решения этой проблемы.

Чтобы уйти от сезонности, разработчики предлагают развивать активный отдых, духовный, курортно-экскурсионный и культурно-познавательный туризм Фото: скриншот трансляции

По словам Беговатовой, главная загвоздка в том, что город не позиционируется как самостоятельное место для отдыха. Люди приезжают на пляж и редко остаются больше чем на один день, потому что ночевать в Лаишево практически негде. Сейчас город может принять на ночь лишь 200 туристов.

Чтобы уйти от сезонности, разработчики предлагают развивать четыре направления: активный отдых, духовный, курортно-экскурсионный и культурно-познавательный туризм. В городе хотят создать разные сценарии для гостей – от пеших экологических маршрутов и рыбалки до школ парусного спорта и локальных горнолыжных комплексов.

Переломить ситуацию с размещением туристов должна масштабная «Казань Марина». Этот проект на 90 гектарах с выходом на воду находится на личном контроле Раиса РТ. При полной реализации он даст до 1700 мест номерного фонда к 2050 году.

Ольга Беговатова: «На данном этапе не было цели просчитать точную стоимость каждого объекта – определялись направления для будущих бизнес-стратегий» Фото: © пресс-служба АИР РТ

«При полномасштабной реализации проекта «Казань Марина» и единичных отелей, которые запланированы на свободных муниципальных участках, Лаишево покроет потребность в номерном фонде», – пояснила начальник отдела градостроительного зонирования ИПП РТ.

Отдельно в концепции прописали работу над узнаваемостью бренда. Для города предложили логотип с изображением солнца, который планируют использовать на официальной продукции и мероприятиях. В стратегиях развития Большой Волги Лаишево уже отметили как зону приоритетного развития туризма. Теперь задача разработчиков и местных властей – сделать так, чтобы город стал таким же обязательным пунктом для приезжающих в Татарстан, как Свияжск и Болгар.

Какие участки в Лаишево готовы отдать бизнесу

Третий блок концепции – «Инструмент для инвесторов» – призван ответить на главные вопросы бизнеса к проекту. Разработчики провели полную инвентаризацию земель. Границы города охватывают 915 гектаров, из которых 240 находятся в муниципальной собственности.

Фото: © пресс-служба АИР РТ

Для удобства инвесторов всю информацию собрали на онлайн-карте. На ней отмечены конкретные площадки, их характеристики и существующие ограничения, например зоны охраны объектов культурного наследия. Для каждого участка подготовлен паспорт с рекомендуемой функцией и видом разрешенного использования (ВРИ). Как отметила Минуллина, наличие таких инвестиционных предложений сейчас критически важно для Татарстана.

«Это то, чего республике сегодня очень не хватает с точки зрения разработки инвестиционных предложений. Мы сейчас как раз обучаем всех уполномоченных в муниципалитетах, чтобы они сами могли формировать эти инвестиционные предложения в районах», – пояснила она.

Основной упор в концепции сделан на малый и средний бизнес. Глава района сообщил, что небольшие участки под объекты гостеприимства уже готовят к торгам.

Ильдус Зарипов: «Это небольшие участки. Крупному бизнесу они неинтересны, а вот для среднего или даже малого бизнеса это привлекательно» Фото: пресс-служба АИР РТ

«Мы приглашаем малый и средний бизнес. Земельные участки показали, мы готовы выставить их на торги. Это небольшие участки, где-то 10 соток, где-то 8. Они не очень дорогие. Для крупного бизнеса это неинтересно, это маленькие объекты, а вот для среднего или даже малого бизнеса это привлекательно», – заявил Зарипов.

Среди конкретных лотов, которые предлагают инвесторам, есть как сложные, так и вполне готовые к реализации объекты. В список вошли: Центральный рынок, который требует современной реконструкции; объекты культурного наследия, например «Пожарная Каланча», из которой можно создать музейно-смотровой комплекс; площадка в существующем экстрим-парке для создания функционального павильона; территории на берегу «Камского моря» под небольшие кафе и отели; участки под жилищное строительство.

Отдельно проработаны паспорта для крупных проектов. По словам Ольги Беговатовой, на данном этапе не было цели просчитать точную стоимость каждого объекта – определялись именно направления для будущих бизнес-стратегий. В будущем эту онлайн-карту планируют объединить с инвестиционным порталом республики, чтобы предприниматели могли видеть все свободные площадки сразу, в одном месте.

Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Ильяс Нуриев Фото: пресс-служба АИР РТ

Финансирование не определено

Замах у концепции развития Лаишево до 2050 года масштабный, но в ходе обсуждения участники презентации подняли несколько вопросов. Среди них – сложность запуска крупных проектов вроде парка аттракционов, нерешенная транспортная доступность и, конечно, объем инвестиций.

Минуллина сразу дала понять, что точной сметы на реализацию всех проектов нет. Концепция – это вектор развития, а не готовый бизнес-план.

«Минимально – много, а максимально – очень много», – отметила она, отвечая на вопрос о финансировании.

Зарипов подтвердил, что на бюджет республики рассчитывать не стоит, там денег на такие цели «сразу нет». По его словам, средства будут привлекаться через федеральные и региональные программы, а также за счет бизнеса.

Фото: скриншот трансляции

Отдельно Минуллина затронула тему крупных проектов, которые в концепции обозначили на 10 гектарах на въезде в город. Она предупредила, что идеи с парком аттракционов или киностудией – это сложные бизнес-модели с долгой окупаемостью, а «не просто нарисовать и построить».

«Надо делать, но надо как-то хитроумно это делать. Потому что это очень сложный проект. Чтобы подобраться к нему, нужны фантазия, креатив и деньги, а еще достойные партнеры и компетенции. Это непросто», – подчеркнула глава АИР.

Не менее остро стоит вопрос транспортной доступности. На презентации из зала прозвучал прямой вопрос: как добраться до Лаишево человеку без машины? Почему в городе до сих пор нет пристани, где могли бы останавливаться суда на подводных крыльях, как в Чистополе или Камском Устье? Беговатова признала, что автовокзал в Лаишево находится в плачевном состоянии, а комфортных автобусов не хватает.

Олег Григорьев: «Самая приоритетная задача в отношении транспорта – это просто навести порядок с парковками» Фото: пресс-служба АИР РТ

Однако Григорьев считает, что начинать нужно с другого. «Задачей номер ноль» он назвал наведение порядка с парковочными местами.

«Самая приоритетная задача в отношении транспорта – это просто навести порядок с парковками. Потому что сейчас там неконтролируемая ситуация. В ходе анализа были обнаружены теневые платные парковки, которые организуют в обход налоговых органов», – сообщил он.

Что касается сроков реализации мегапроекта, то, судя по всему, отсылка к 2050 году достаточно условна. Его контуры будут вырисовываться по мере прохождения всех стадий согласования (сейчас как раз финальная) и привлечения финансирования.