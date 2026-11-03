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Общество 3 ноября 2026 09:21

Труженице тыла Фаузие Валиуллиной из Казани исполнилось 95 лет

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Труженица тыла Фаузия Валиуллина из Казани 3 ноября отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Фаузия Каюмовна в годы Великой Отечественной войны училась в школе, помогала в госпиталях. После войны работала бухгалтером на заводе «Теплоконтроль» до пенсии», – рассказали в пресс-службе.

Фаузия Валиуллина награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.». Сейчас она – инвалид первой группы. За ветераном ухаживают специалисты Комплексного центра социального обслуживания Казани.

#Год воинской и трудовой доблести
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