Труженице тыла Фаузие Валиуллиной из Казани исполнилось 95 лет

Труженица тыла Фаузия Валиуллина из Казани 3 ноября отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Фаузия Каюмовна в годы Великой Отечественной войны училась в школе, помогала в госпиталях. После войны работала бухгалтером на заводе «Теплоконтроль» до пенсии», – рассказали в пресс-службе.

Фаузия Валиуллина награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.». Сейчас она – инвалид первой группы. За ветераном ухаживают специалисты Комплексного центра социального обслуживания Казани.