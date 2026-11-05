Марат Галеев: Татарстан смог принять Конституцию в непростых условиях

В 1992 году Татарстан смог принять Конституцию в сложных условиях, когда было важно определить, как республике жить дальше. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию, депутат всех семи созывов Государственного Совета РТ Марат Галеев.

«Общество требовало перемен кардинальных, поскольку предыдущая система отношений перестала быть эффективной, вызывала большое недовольство у людей. В 1991 году перед всей страной ребром встал вопрос: "как жить дальше?"» – отметил собеседник агентства.

Определение правовых полей в стране затягивалось, важно было найти решение. И в Татарстане его нашли, подчеркнул он.

«В непростых условиях Татарстан смог принять Конституцию. Можно сказать, что республика одна из первых стабилизировала политическую ситуацию, поскольку главный правовой документ – Конституция – был принят», – продолжил собеседник агентства.

Важно, что этот документ не был «спущен сверху», а разрабатывался полностью внутри Татарстана. Конституция смогла стабилизировать ситуацию в обществе, заключил Галеев.

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