Абдулганиев вручил удостоверения мировым судьям

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Государственном Совете Татарстана в преддверии Дня народного единства и Дня Конституции республики состоялась церемония вручения служебных удостоверений мировым судьям. Документы получили судьи, представляющие судебные участки разных районов Татарстана. Удостоверения им вручил председатель Госсовета Фарид Абдулганиев, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Открывая церемонию, глава парламента напомнил, что Конституция республики наделяет Государственный Совет полномочиями по назначению мировых судей. По его словам, сейчас в Татарстане на 190 судебных участках рассматривают сотни тысяч уголовных, гражданских и административных дел.

Такая нагрузка, отметил Абдулганиев, говорит о высокой ответственности судей, но одновременно свидетельствует о большом доверии жителей к судебной системе.

В прошлом году мировая юстиция Татарстана отметила 25-летие. В октябре 2025 года в республике обновили базовый закон «О мировых судьях», что позволило наладить взаимодействие с советом судей Татарстана.

Абдулганиев рассказал, что в республике мировым судьям оказывают организационную и материально-техническую поддержку. В частности, цифровизируют судебную отрасль, организуют повышение квалификации судей и сотрудников аппарата, а также ремонтируют здания судебных участков. Ежегодно на эти цели из бюджета Татарстана направляют около 1 млрд рублей.

В этом году по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова финансирование капитального ремонта судебных участков увеличили с 50 млн до 260 млн рублей.

Председатель Госсовета подчеркнул, что именно с мировой юстиции для многих жителей начинается знакомство с судебной властью. От решений мировых судей зависят разрешение споров и зачастую судьбы людей, поэтому к ним предъявляют высокие требования с точки зрения как нравственности, так и соблюдения закона.

Абдулганиев пожелал судьям успехов в служении закону, защите прав и интересов граждан, а также в укреплении государства и общества.

Председатель Верховного суда Татарстана Азат Гильмутдинов поздравил коллег с вручением удостоверений и отметил особую роль мировых судей в судебной системе. По его словам, работа судьи – не просто профессия, а призвание, требующее высокой ответственности, глубоких профессиональных знаний, человечности, терпения и житейской мудрости.

Гильмутдинов добавил, что мировые судьи во многом формируют доверие граждан к правосудию. Люди обращаются к ним с самыми разными, в том числе сложными, жизненными ситуациями. Поэтому от решений судей зависит не только исход конкретного дела, но и вера жителей в справедливость и закон.

С приветствием к вновь избранным мировым судьям также обратился исполняющий обязанности министра юстиции Татарстана Илья Гомзик. Он отметил символичность проведения церемонии в стенах Государственного Совета: именно законодательная власть республики заложила основу института мировой юстиции в Татарстане.

По словам Гомзика, мировая юстиция – наиболее близкий к человеку уровень судебной системы. От профессионализма, выдержки и справедливости судей зависит то, как граждане воспринимают государство и закон.