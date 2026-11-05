Минниханов предложил провести заседание российско-лаосской Межправкомиссии в РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем Премьер-министра, министром финансов Лаоса, председателем лаосской части Межправительственной российско-лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сантипхабом Фомвиханом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Сантипхаб Фомвихан поприветствовал Раиса республики и поздравил его с успешным проведением саммита АСЕАН в Казани летом текущего года. Вице-премьер также поблагодарил за теплый прием лаосской делегации.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы искренне ценим ваше внимание, которое способствует укреплению сотрудничества между Россией и Лаосом. Особое значение придаем расширению экономического взаимодействия именно между регионами», – подчеркнул Сантипхаб Фомвихан.

Рустам Минниханов отметил, что впервые посещает Лаос, поблагодарил за гостеприимство и выразил надежду, что визит во Вьентьян придаст практический импульс торгово-экономическим и гуманитарным проектам между Татарстаном и Лаосом.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана рассказал о промышленном потенциале региона и возможностях для сотрудничества в различных сферах – от нефтехимии до культуры. Он также пригласил лаосских партнеров воспользоваться льготными режимами особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис».

«В наших проектах активно участвуют иностранные компании. Приглашаем лаосских партнеров воспользоваться льготными режимами ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», – обратился Раис республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Отдельно Минниханов остановился на развитии гуманитарных связей и предложил молодежи из Лаоса получать образование в вузах Татарстана. Сейчас в республике обучаются более 20 тыс. иностранных студентов.

Кроме того, лидер Татарстана выступил с инициативой провести одно из заседаний Межправительственной российско-лаосской комиссии в республике. По его мнению, это позволило бы привлечь в Россию большую делегацию представителей лаосского бизнеса и наладить новые контакты для дальнейшего сотрудничества.

Напомним, Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочим визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.