На повышение зарплаты в 2027 году рассчитывают 61% работающих казанцев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более половины работающих жителей Казани ожидают повышения зарплаты в 2027 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Согласно исследованию, 61% респондентов рассчитывают на пересмотр оклада в следующем году. Еще 1% опрошенных не ждут прибавки, поскольку их зарплату повысили недавно. При этом 20% участников опроса не рассчитывают на рост доходов по другим причинам.

Ожидания зависят от возраста респондентов. Среди казанцев младше 35 лет повышения зарплаты ждут 66%, в возрастной группе от 35 до 45 лет – 60%, среди горожан старше 45 лет – 57%.

Мужчины чаще женщин рассчитывают на прибавку: 63% против 58%. Среди обладателей высшего образования повышения оклада ожидают 62%, среди выпускников колледжей и техникумов – 59%.

Наиболее оптимистично настроены казанцы с зарплатой от 100 тыс. до 150 тыс. рублей: 68% из них рассчитывают на повышение дохода. Среди получающих менее 100 тыс. рублей таких 56%, а среди зарабатывающих от 150 тыс. рублей – 59%.

Опрос проводился с 19 по 28 октября 2026 года среди экономически активных горожан с постоянной работой.