Татнефть получила специальный приз XII Всероссийской премии «За верность науке»

Фото пресс-службы Компании «Татнефть»

Биотехнологический кластер «Татнефти» получил специальный приз имени Христофора Леденцова XII Всероссийской премии «За верность науке» в подноминации «Предприятие». Награду присудили за работу по популяризации науки, развитию научной коммуникации и поддержке престижа профессий ученых и инженеров.

Биотехнологическое направление «Татнефти» организовано в формате научно-производственного объединения. Такая модель позволяет объединять исследования и производство, сокращая путь от научной разработки до ее промышленного применения.

Биотехнологии используют на разных этапах производственной цепочки компании. Помимо проектов в традиционных отраслях бизнеса, «Татнефть» развивает направления, связанные с продовольственной безопасностью, профилактикой заболеваний и сохранением здоровья. В их числе – разработки в области персонализированной медицины.

Исследования проводит собственный научно-исследовательский центр компании совместно с профильными вузами и научными организациями России. В работе применяют искусственный интеллект, биоинформатику и генетические методы.

Отдельное направление деятельности кластера – научно-просветительская волонтерская программа «Биотех для всех». Она направлена на популяризацию биотехнологий, подготовку кадрового резерва и привлечение молодежи к научной деятельности.

Развитие биотехнологий входит в долгосрочную стратегию «Татнефти», ориентированную на достижение технологического суверенитета. Компания также связывает это направление с инвестициями в качество жизни и человеческий капитал.

Кандидатов на XII Всероссийскую премию «За верность науке» выдвигали члены организационного комитета. При отборе учитывали данные о собственных вложениях организаций в науку.

СПРАВКА

Христофор Семенович Леденцов (1842–1907) – русский предприниматель и меценат, создавший на свои средства Общество содействия успехам опытных наук. Его капитал поддержал исследования Владимира Вернадского, Константина Циолковского и Ивана Павлова. По завещанию Леденцова значительная часть состояния была направлена на поддержку научных и технических начинаний в России.