В ТПП РТ представили книгу «Мы вместе» о Евгении Примакове

В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан (ТПП РТ) в рамках недели памяти Евгения Примакова прошла презентация книги «Мы вместе». Издание посвящено деятельности политика и дипломата, а также его многолетнему взаимодействию с Татарстаном.

Перед началом мероприятия председатель ТПП РТ Шамиль Агеев отметил особую роль Примакова в истории страны и его вклад в развитие предпринимательства. «То, что сделал Евгений Максимович Примаков, – это подвиг. В самый сложный период они с Геращенко остановили развал России. Он многое сделал для страны. В книге мы затрагиваем тот период, когда он работал во главе Торгово-промышленной палаты. В это время было многое сделано. И те проблемы предпринимательства, которые он тогда поднимал, актуальны до сих пор», – подчеркнул Агеев.

Собравшихся также поприветствовал почетный председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Он поделился воспоминаниями о Примакове, отметив, что тот был не только выдающимся федеральным руководителем, но и настоящим другом и мудрым наставником. «Для меня большая честь быть сегодня на презентации книги, посвященной Евгению Максимовичу, потому что он был замечательным другом. Такие традиции и мероприятия позволяют хранить память о людях, которые внесли свой вклад в развитие нашей родной республики. Мне всегда было радостно встречаться с ним, особенно в те очень непростые времена, когда мы работали вместе», – отметил Мухаметшин.

В мероприятии также приняли участие члены Совета и Правления ТПП РТ и представители делового сообщества.