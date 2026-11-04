В FIS заявили, что пока не рассматривали вопрос о нейтральном статусе Большунова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока не рассматривал вопрос о предоставлении нейтрального статуса трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, который на домашних соревнованиях представляет Республику Татарстан. Об этом заявили в пресс-службе организации, передает ТАСС.

Ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники рассказал, что совет FIS на заседании 3 ноября согласовал уточнения к правилам предоставления нейтрального статуса, которые не позволят Большунову вернуться на международные турниры.

При этом фактически заявление организации и сообщение канала не противоречат друг другу. «О Большунове конкретно не упоминали, но все знали, что речь идет, в частности, о нем», – утверждал анонимный участник совещания в разговоре с NRK.

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев после появления информации о решении совета FIS пообещал связаться с организацией, чтобы прояснить ситуацию с лыжником.

До этого Международная федерация лыжного спорта и сноуборда 2 сентября сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне 2026–2027 годов в нейтральном статусе, а 22 сентября – изменила условия подачи заявки на его получение.

Тогда из перечня обстоятельств, делающих обретение нейтрального статуса невозможным, исчезло упоминание структур, аффилированных с Вооруженными силами и органами национальной безопасности. Это открыло возможность возвращения на международные состязания спортсменам, связанным с «Динамо» и ЦСКА.

Позднее появилась информация, что международная федерация запросила у российского лыжника дополнительные документы, что может затянуть процедуру получения нейтрального статуса, а также будто бы порекомендовала ему подождать до следующего сезона.

Большунов фигурирует в предварительном списке состава сборной России на первые два этапа Кубка мира – в финской Руке и норвежском Тронхейме. Однако нейтрального статуса у него всё еще нет. При этом для нейтральных спортсменов из РФ предусмотрена максимальная квота, действовавшая на момент отстранения – то есть 12 мужчин и 12 женщин.