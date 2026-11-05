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Общество 5 ноября 2026 01:43

Автоюрист Воропаев напомнил о штрафе за использование летней резины с 1 декабря

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Водителям грозит штраф в размере 500 рублей за использование летней резины с 1 декабря. Инспекторы ГАИ могут штрафовать за такое нарушение несколько раз в течение одного дня, рассказал в беседе с «Абзацем» автоюрист Лев Воропаев.

Воропаев пояснил, что часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ предусматривает либо предупреждение, либо штраф, и практически всегда на практике это штраф 500 рублей. Статья не предусматривает запрета на выписывание повторного штрафа в течение суток.

Собеседник также предупредил, что использование летней резины зимой может осложнить разбирательство после ДТП. Если возникнет спор о виновности водителей, экспертиза может установить, была ли у автомобилиста техническая возможность избежать столкновения при использовании зимних шин. При этом само по себе нарушение сезонных требований не означает автоматического признания водителя виновником аварии.

По словам Воропаева, в таком случае, скорее всего, возникнет вопрос об определении виновности в ДТП, если будет назначена экспертиза. Перед экспертом поставят вопрос, имел ли водитель техническую возможность избежать аварии на зимней резине, а не на летней, и в зависимости от расчетов эксперта может быть решен вопрос вины.

#зимняя резина #юрист #штрафы #полезная информация
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