В Татарстане с 2027 года подорожает техосмотр автомобилей

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В Татарстане с 1 января 2027 года изменятся предельные тарифы на технический осмотр транспортных средств. Для владельцев легковых автомобилей максимальная стоимость услуги увеличится на 68 рублей – с 1 202 до 1 270 рублей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Для автобусов категории M2 предельный тариф составит 2 173 рубля вместо 2 058 рублей, категории M3 – 2 625 рублей вместо 2 486 рублей.

Стоимость техосмотра грузовых автомобилей категории N1 увеличится до 1 389 рублей (сейчас – 1 315 рублей), N2 – до 2 532 рублей (с 2 398 рублей), N3 – до 2 733 рублей (с 2 588 рублей).

Для прицепов и полуприцепов категорий O1 и O2 максимальная плата вырастет с 992 до 1 047 рублей, категорий O3 и O4 – с 1 675 до 1 769 рублей. Владельцам мототранспорта категории L придется заплатить до 446 рублей вместо прежних 422 рублей.

Отдельные тарифы предусмотрены для специальных и специализированных транспортных средств. В их числе автомобили оперативных служб, коммунальная техника, автоэвакуаторы, цистерны и транспорт для перевозки опасных грузов. В зависимости от категории предельная стоимость техосмотра составит от 491 до 3 538 рублей. Для городского наземного электрического транспорта установлена ставка в размере 1 822 рублей.

Указанные тарифы не включают НДС и госпошлину за внесение данных в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).

Новые расценки будут действовать в течение всего 2027 года – с 1 января по 31 декабря.