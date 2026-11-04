В Казани с начала недели приемов граждан рассмотрено более 40 обращений

Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

В Казани, в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Республике Татарстан (ул. К. Маркса, 31/7), продолжается неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки с участием чиновников и депутатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Начиная с 2 ноября встречи с жителями уже провели сенатор от Татарстана Тимур Нагуманов, депутаты Государственной Думы РФ Максим Топилин, Марат Нуриев, Зявдат Салихов, Альфия Когогина, Илья Вольфсон и Руслан Гаджиев, а также депутаты Государственного Совета РТ Алексей Созинов и Эдвард Абдуллазянов.

В общей сложности поступило более 40 обращений. Все они рассмотрены, некоторые взяты парламентариями на контроль, заметили в пресс-службе.

Татарстанцы затрагивали разные темы, включая улучшение жилищных условий, нарушение законодательства при строительстве жилья, обновление автобусного парка. Поступила также просьба о предоставлении мер социальной поддержки в детском саду для семьи участника специальной военной операции. Кроме того, одна из обратившихся просила оказать содействие в прикреплении к поликлинике.

Необходимые разъяснения представители власти дали уже в ходе встреч. Инвалиду I группы, которому в одном из районов Татарстана соцзащита отказала в предоставлении субсидии на ЖКУ после смены адреса, объяснили, как ему следует действовать в соответствии с законодательством.

Помимо прочего, на площадке приемной были организованы прямые эфиры. Первый из них, «От настоящего к будущему: социальная поддержка в 2026 году – новые подходы к реализации», провел депутат Госдумы Максим Топилин. Спикерами выступили заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева, заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по РТ Елена Полякова, член ТРО «Ассоциации юристов России», начальник юридического отдела Республиканской клинической инфекционной больницей имени профессора А. Ф. Агафонова Лия Нагимова.

Второй эфир оказался посвящен теме «Инновационные формы и методы реабилитации молодых инвалидов. Инклюзивные коммуникации „От А до Я“». Его модерировал депутат Госсовета Алексей Созинов. Участниками беседы стали: проректор ИЭУП имени В. Г. Тимирясова, директор НИИ педагогических инноваций и инклюзивного образования, научный руководитель кафедры теоретической и инклюзивной педагогики, доктор педагогических наук, профессор Дания Ахметова, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения РТ Резеда Бодрова и директор Семейного досугового центра «Подкова» в рамках проекта благотворительного фонда помощи детям с инвалидностью «Сможем вместе» Юлия Руденко.

Третья программа была посвящена такой теме, как «ОМС – гарантии оказания медицинской помощи. Страховая компания по ОМС: зачем нужна и чем может помочь». В ней приняла участие заместитель генерального директора ООО «Страховая компания „АК БАРС-Мед“» Юлия Хисметова.

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