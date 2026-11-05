Юрист Хрулев: если цена на кассе выше ценника, закон будет на стороне покупателя
Если стоимость товара на кассе оказалась выше суммы, указанной на ценнике, закон находится на стороне потребителя. Продавец обязан рассчитать клиента по объявленной цене, рассказал в беседе с «Абзацем» вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев.
Хрулев пояснил, что если за товар требуют больше, чем указано на ценнике, закон на стороне покупателя: статья 10 закона «О защите прав потребителей» обязывает продавца своевременно сообщать достоверную цену и условия покупки, а согласно статье 500 ГК РФ покупатель оплачивает товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора. С 1 сентября закон также обязывает продавца размещать ценники с наименованием товара и ценой.
Перед предъявлением претензий эксперт посоветовал убедиться, что ценник относится именно к выбранному товару. При расхождении стоимости на кассе и на витрине можно заявить кассиру о желании приобрести вещь по выставленной цене, а в случае отказа – вызвать старшего кассира или администратора. Кроме того, Хрулев рекомендовал покупателям сфотографировать ценник крупным планом вместе с товаром на полке.
Если покупка уже оплачена, необходимо сохранить чек и потребовать у магазина возврат разницы. При отказе следует передать продавцу письменную претензию в двух экземплярах с отметкой о принятии, приложив копии чека и снимков, после чего направить жалобу в Роспотребнадзор.