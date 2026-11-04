«Татар-информ» запускает конкурс «Хоровод культур» ко Дню народного единства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» при поддержке Дома Дружбы народов Татарстана запускает конкурс видеороликов народной песни и танца «Хоровод культур». Конкурс приурочен ко Дню народного единства и направлен на сохранение и популяризацию культуры народов, проживающих в республике.

Хотим напомнить, что это уже не первый творческий конкурс агентства. Ранее «Татар-информ» проводил конкурс «А у нас на грядке», который вызвал большой интерес у читателей. На него поступило более 30 заявок из разных районов республики, а в итоговом голосовании приняло участие более 2 000 человек. Новый проект продолжает традицию поддержки народного творчества и даёт возможность ещё большему числу коллективов заявить о себе.

Кто может участвовать

К участию приглашаются вокальные и фольклорные ансамбли, а также хореографические коллективы из всех районов Республики Татарстан. Это могут быть как коллективы крупных городов, так и сельские клубы и дома культуры. Ограничений по ведомственной принадлежности нет – важно, чтобы номер представлял народную традицию.

Что можно представить на конкурс

На конкурс принимаются видеозаписи выступлений продолжительностью не более 5 минут. Это может быть:

- народная песня на языке одного из народов, проживающих в Татарстане;

- народный танец (фольклорный, этнический или народно-сценический).

Важно! Песни и мелодии должны быть народными и не нарушать авторские права.

Конкурс не ставит целью отбор эстрадных номеров: приоритет – живая народная традиция, аутентичность или бережная сценическая обработка.

Как подать заявку

Разместить видео выступления на личной странице или странице коллектива во «ВКонтакте» с хештегом #Хороводкультур

В описании публикации указать: название коллектива, район или город, руководителя, название номера и народ, чью традицию представляет коллектив.

Важно! Страница с видео должна быть открыта на время проведения конкурса, а личные сообщения доступны для связи с организаторами.

На конкурс принимается только один видеоролик от участника.

Этапы проведения

С 4 ноября по 16 ноября включительно – прием заявок и видеоматериалов.

С 17 по 19 ноября – экспертное жюри «Татар-информа» отбирает 10 финалистов.

С 20 по 30 ноября – народное голосование на сайте агентства «Татар-информ».

Номинации

По итогам конкурса будет определен один победитель в каждой из трёх номинаций:

– «Лучший видеоролик с народным танцем» – по итогам открытого голосования в соцсетях.;

– «Лучший видеоролик с народной песней» – по итогам открытого голосования в соцсетях.;

– «Симпатия редакции» – оценивает экспертное жюри «Татар-информ».

Призы

По итогам конкурса будут определены три призовых места. Победители в каждой номинации получат призы от «Татар-информа» и Дома Дружбы народов Татарстана. Официальное награждение пройдет в начале декабря. Победители будут иметь возможность выступить на торжественной церемонии награждения.

Важно

При обнаружении накрутки голосов работа снимается с участия.