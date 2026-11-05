«Здесь готовят универсальных солдат»: кого возьмут в Африканский корпус

Еще несколько жителей регионов России подписали контракт на службу в Африканский корпус в Казани. О том, кого берут в это подразделение и что ждет их на Африканском континенте, – в репортаже «Татар-информа».





Контракт заключается на год. Три месяца из этого срока – обучение, после этого сама командировка длиною в шесть месяцев

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Отстаиваем интересы Российской Федерации в любой точке мира»

В отделении центра «Батыр», который специализируется на отборе по контракту в Африканский корпус, рассказали, кого возьмут на службу и каковы условия.

«На сегодняшний день единовременная выплата в республике составляет 2,9 миллиона рублей. Из них 2,5 млн рублей – это выплата от Татарстана, еще 400 тысяч рублей – это федеральная выплата от Министерства обороны», – рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев

Зарплата военнослужащих, пока они находятся на территории России, начинается от 45 тысяч рублей. Во время командировок, когда они будут находиться на Африканском континенте, они будут получать от 230 тысяч рублей ежемесячно.

Решение о создании корпуса было принято в августе 2023 года после форума «Россия – Африка», на котором лидеры нескольких африканских стран попросили об участии России в оказании всесторонней помощи. Африканский корпус занимается сопровождением, охраной, обороной объектов, инструкторской деятельностью и борьбой с терроризмом. У корпуса большой спектр выполняемых задач, главная из которых – отстаивание интересов России на Африканском континенте.

Контракт заключается на год. Три месяца из этого срока – обучение, после этого сама командировка длиною в шесть месяцев. Оставшиеся два месяца года бойцы находятся в пункте основной дислокации, в России. Там они выполняют другие задачи и тренируются. В год военнослужащим из Африканского корпуса предоставляется месяц отпуска.

При подписании военного контракта в Африканский корпус гарантируются:

выплаты в иностранной валюте во время нахождения за границей;

медицинское обеспечение и все социальные льготы, положенные военнослужащим МО РФ;

военная ипотека (при переводе все накопления сохраняются);

все надбавки при переводе сохраняются, осуществляются все выплаты и надбавки, предусмотренные приказом министра обороны «Об определении порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

В Африканском корпусе новобранца обеспечат вещами, средствами индивидуальной броневой защиты, вооружением и необходимым снаряжением.

Представитель с позывным Реша

«Мы готовим универсального солдата, он должен будет много знать»

К кандидатам выдвигаются особые требования: желающие служить в Африканском корпусе должны быть хорошо подготовлены физически, быть психологически устойчивыми и нормально переносить жаркий климат.

«Требования к кандидату в Африканский корпус следующие: гражданство – только РФ, двойное гражданство недопустимо. Возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, для командного состава – до 55 лет, также возможны исключения при хорошей физической форме. Образование обязательно от среднего, среднего профессионального до высшего. Если говорить о здоровье, то должна быть годность к службе в ВС РФ не ниже категории В, а также устойчивость к жаркому климату», – рассказал представитель Африканского корпуса.

Должников в Африканский корпус берут только в том случае, если их долги менее миллиона рублей. Не берут в Африканский корпус судимых по тяжким статьям.

Предпочтение отдается бывшим офицерам, прапорщикам и военнослужащим по контракту, отслужившим в частях и подразделениях специального назначения различных ведомств, на различных должностях и имеющим опыт участия в боевых действиях, а также сотрудникам ЧВК. Но и новобранцев без опыта тоже ждут, как и специалистов, их всему обучат во время службы. Призывники из Татарстана также могут заменить срочную службу на контракт в Африканском корпусе.

«Если говорить о специальностях, то сейчас требуются лингвисты, бывшие военнослужащие с опытом, механики-водители и водители с категориями B, C, D, E, операторы БПЛА, радиоэлектроники и повара. Если у кандидата нет боевого опыта, но он хороший специалист, например умеет программировать, он также может пойти служить на благо Родины. Отбор проводится у нас в пункте на Сибирском тракте, 20 в Казани. Мы находим индивидуальный подход к каждому кандидату, а также учитываем их пожелания по службе», – сообщил представитель с позывным Реша.

По его словам, Африканский корпус – это серьезная и военная школа, и школа жизни в целом. Реша отметил качественную и разностороннюю подготовку бойцов.

«Мы готовим универсального солдата, он должен будет много знать и учиться в широкой направленности. В том числе базово знать иностранные языки, изучать культуру и менталитет местных жителей», – добавил Реша.

Среди преимуществ службы в Африке другой представитель корпуса назвал серьезный опыт, полученный во время обучения, и возможность посмотреть страны Африканского континента.

Кандидат с позывным Сибирь

«Хочу посмотреть мир и узнать, как живут другие народы»

Накануне в центре «Батыр» на Сибирском тракте несколько жителей других регионов подписали контракт на службу в Африканском корпусе. Один из мужчин приехал в Татарстан из Сибири.

«Мне 32 года, готов служить Родине, меня мотивирует то, что в Африканском корпусе хорошая подготовка и обучение. Я очень хочу посмотреть мир и узнать, как и чем живут другие народы. Хоть я и из холодного региона, но перепада температур не боюсь – смогу выдержать и жару, и холод», – рассказал кандидат с позывным Сибирь.

Он отметил, что оформили его довольно быстро. Кроме того, ему оплатили дорогу в Татарстан, а также обеспечили жильем. Дома его ждут мать и сестра, которые отреагировали на решение подписать контракт с уважением, отговаривать не стали.

Кандидат из Башкортостана

Другой кандидат приехал из Башкортостана. Мужчина признался, что еще не успел выбрать себе позывной, решил получить его на службе от товарищей.

«Во-первых, в Казани один из немногих пунктов отбора в стране, где можно заключить контракт в Африканский корпус. Во-вторых, здесь надежные условия и хороший, отзывчивый коллектив в пункте отбора, который помогает устроиться на всех этапах. Поэтому и приехал оформляться в Татарстан. Ну и плюс это недалеко – соседняя республика, друзья все-таки», – рассказал кандидат.

Мужчина отметил, что для него Африканский корпус – это серьезное подразделение, которое выполняет серьезные задачи.

«Здесь будет чему научиться, а в будущем я планирую подниматься по карьерной лестнице. У каждого здесь свои цели, и я не исключение. Почему я принял такое решение? Сыграли разные факторы – и личная история, и желание помогать людям, быть полезным стране и обществу», – дополнил он.

(843) 221-44-52. Также можно обратиться в центр «Батыр». Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru . Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Также можно обратиться в центр «Батыр». Жителям других регионов нужно позвонить по номеруили по межрегиональному номеру кол-центра

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»