«У меня там братья»: артистка из Казани рассказала о шести поездках в зону СВО

Заслуженная артистка Казанской филармонии Марина Карпова за время поездок в зону специальной военной операции дала более 50 концертов. Всего она побывала там шесть раз в составе творческой бригады Татарстана. О том, как проходят выступления перед бойцами, певица рассказала в программе «7 дней плюс» на телеканале ТНВ.

По словам Карповой, решение ездить на передовую связано в том числе с ее семьей: двух двоюродных братьев артистки мобилизовали. Вместе с коллегой Алиной Шарипжановой она провожала военнослужащих из Татарстана, которые отправлялись на службу под их песни.

Одним из самых запоминающихся для певицы стало выступление в разрушенном после обстрела пятиэтажном доме. Артистам сообщили, что бойцы очень ждут их концерт, хотя на часах было уже около 22:00. Несмотря на опасность передвижения в ночное время, творческая бригада приехала к военнослужащим.

«Человек 30 в маленькой комнатке. Таких оваций и такого отношения я нигде не встречала. Вроде бы ты не можешь заплакать, потому что должна поднять их дух. Но чувства очень смешанные. Ты думаешь об их семьях, о матерях», – рассказала Карпова.

Артистка выразила надежду на скорое возвращение бойцов домой: «Хочется просто пожелать, чтобы поскорее все закончилось, чтобы ребята вернулись живыми, а наши концерты проходили в больших залах. Аминь», – сказала она.

«У меня там братья. И если у наших телезрителей есть возможность помочь – носками, термобельем, сборами – я очень прошу делать это. Не надо перекладывать свою ответственность на кого-то. Сделай сам, и пусть твоя совесть будет чиста», – обратилась Марина Карпова к зрителям.