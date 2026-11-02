Ветеран СВО получил грант на разведение рыбы в озере Терпеле

Ветеран специальной военной операции из Актанышского района Альфис Шайхельмарданов приступил к реализации проекта по разведению рыбы в озере Терпеле. На развитие рыбоводства он получил грант «Агромотиватор» в размере 1,5 млн рублей.

На выделенные средства ветеран приобрел первую партию рыбы, которую уже выпустили в водоем. Всего в рамках проекта озеро планируется зарыбить 2,5 тоннами рыбы.

Грантовая программа «Агромотиватор» предназначена для участников и ветеранов СВО, которые хотят открыть собственное дело в сельском хозяйстве или развивать уже существующее. Полученные средства позволяют приобрести необходимое для реализации сельскохозяйственных проектов.

В дальнейшем Альфис Шайхельмарданов планирует продолжить зарыбление озера и развивать рыбоводческое хозяйство.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой.