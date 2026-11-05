Терентьев: Конституция Татарстана отражает волю многонационального народа РТ

Через Конституцию Татарстана отражен взгляд республики на свое дальнейшее развитие и федеративные отношения, подчеркнул в беседе с «Татар-информом» Председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«Татарстан одним из первых предложил модель, которая затем легла в основу федеративного устройства страны. Важно, что это живой документ, отражающий видение развития республики и волю ее многонационального народа. Она формировалась на переломном этапе истории, где важно было учесть все лучшие практики», – отметил собеседник агентства.

По его словам, Конституция Татарстана учитывает национальные специфику и особенности: государственные языки, символы республики. Особое внимание в ней уделено сохранению и развитию исторических, национальных, духовных традиций, культуры, языков народов, проживающих на территории региона.

«Конституция создала предпосылки для социально-экономического развития Татарстана. Это базис, благодаря которому было реализовано огромное количество как федеральных, так и региональных проектов», – добавил Терентьев.

Татарстан сегодня не просто опорный регион Российской Федерации. Республика стала важным внешнеэкономическим центром и точкой диалога нашей страны с исламским миром. Именно здесь проводятся крупные международные мероприятия, способствующие межгосударственному диалогу, заключил он.

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