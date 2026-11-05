Враг предпринял массированную атаку на Рязанскую область

Минувшей ночью массированной атаке вражеских дронов подверглась Рязанская область. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По его данным, зафиксированы повреждения от падения обломков БПЛА. Возгорания произошли на территории промышленных объектов в Рязани. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стекла, занятия сегодня отменены.

Кроме того, в Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.

В результате происшествия пострадал человек, медики оказывают ему помощь. На местах работают оперативные службы.

«Оцениваем ущерб и уже занимаемся восстановлением электроснабжения. Прошу жителей по возможности ограничить передвижение по городу. Если увидели обломки БПЛА, не подходите к ним и не трогайте их. Сразу звоните по номеру 112», – написал руководитель региона в МАКС.

