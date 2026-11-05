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Происшествия 5 ноября 2026 08:19

Пустые грузовые вагоны сошли с рельсов в Набережных Челнах

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Пустые грузовые вагоны сошли с рельсов в Набережных Челнах

Одиннадцать порожних грузовых вагонов сошли с рельсов в Комсомольском районе Набережных Челнов, вблизи улицы Авторемонтной. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Происшествие случилось во время плановых маневровых работ.

Как рассказали агентству в ведомстве, пострадавших в результате случившегося нет. Движение поездов на прилегающих участках не прерывалось, задержки в графике движения поездов отсутствуют.

Данный участок железной дороги не относится к «РЖД». Собственник объекта восстанавливает последствия схода вагонов с путей своими силами. Проведение ремонтно-восстановительных работ запланировано на текущие сутки.

#вагоны сошли с рельсов #гу мчс рф по рт #Набережные Челны
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