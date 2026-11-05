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Происшествия 5 ноября 2026 10:22

Происшествие со сходом вагонов с рельсов в Челнах проверяет прокуратура

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Происшествие со сходом вагонов с рельсов в Челнах проверяет прокуратура
Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

По факту происшествия в Набережных Челнах, где пустые вагоны сошли с рельсов, Камская транспортная прокуратура начала проверку.

Напомним, 11 грузовых вагонов сошли с путей в Комсомольском районе Набережных Челнов, вблизи улицы Авторемонтной. Происшествие случилось во время плановых маневровых работ.

На место схода выехали заместитель Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура


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