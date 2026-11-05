Происшествие со сходом вагонов с рельсов в Челнах проверяет прокуратура

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

По факту происшествия в Набережных Челнах, где пустые вагоны сошли с рельсов, Камская транспортная прокуратура начала проверку.

Напомним, 11 грузовых вагонов сошли с путей в Комсомольском районе Набережных Челнов, вблизи улицы Авторемонтной. Происшествие случилось во время плановых маневровых работ.

На место схода выехали заместитель Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура



