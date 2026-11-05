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Общество 5 ноября 2026 12:52

Минниханов пригласил представителей бизнеса Лаоса в Татарстан

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Минниханов пригласил представителей бизнеса Лаоса в Татарстан
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в круглом столе «Лаос – Татарстан». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Открывая круглый стол, Минниханов поблагодарил руководство Лаоса за личное внимание к развитию двустороннего сотрудничества. Он отметил, что в состав татарстанской делегации вошли представители бизнеса, заинтересованные в работе с республикой.

«Надеемся, что в ходе визита деловые круги сторон откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектах», – заявил Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По его словам, регулярный обмен бизнес-делегациями мог бы способствовать реальному росту товарооборота между сторонами.

«Пользуясь случаем, приглашаю вас в нашу республику. Татарстану есть что предложить вашей стране. На рынках Южной и Юго-Восточной Азии хорошо известна наша высокотехнологичная продукция. Ряд татарстанских компаний имеют опыт работы в Лаосе», – обратился Минниханов к представителям делового сообщества.

Также Раис республики кратко рассказал о промышленном и экономическом потенциале Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Национальной торгово-промышленной палаты Лаоса Удет Суванавонг, приветствуя татарстанскую делегацию, поделился впечатлениями от посещения республики. Он отметил высокий уровень развития ее промышленности и призвал лаосских предпринимателей подробнее изучить возможности Татарстана и активнее развивать сотрудничество в различных отраслях.

В завершение встречи в присутствии Минниханова подписали два меморандума о сотрудничестве. Первый документ заключили Ассоциация социально-экономического развития Россия – Лаос и КЭР-Холдинг, второй – Ассоциация социально-экономического развития Россия – Лаос и Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан».

Напомним, Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочим визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

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