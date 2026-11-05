Трамп признал связь войны в Иране и поражения республиканцев, но оправдал ее

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Начало военной кампании против Ирана и ставший ее следствием топливный кризис действительно повлияли на поражение Республиканской партии в ходе промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Об этом заявил журналистам Президент США Дональд Трамп, прокомментировав реплику своего вице-президента Джей Ди Вэнса в социальной сети X (прежде Twitter) – тот назвал войну с ИРИ одной из главных причин победы демократов.

«Я думаю, по большей части это (слова Вэнса – прим. Т-и) правда, потому что это (война с Ираном – прим. Т-и) ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – подчеркнул американский лидер (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Дональдом Трампом призвал его возобновить военную кампанию против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс.

Как сообщал «Татар-информ», республиканцы проиграли промежуточные выборы в Конгресс США. Согласно предварительным данным, демократы получают как минимум 231 место в Палате представителей и 54 в Сенате. У Республиканской партии – 144 и 44 места соответственно. Судьба 60 мест в Палате представителей и двух в Сенате еще не определена.