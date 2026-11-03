4 млн тонн продукции: как полипропилен НКНХ изменил российскую промышленность

Производство полипропилена на «Нижнекамскнефтехиме» отмечает 20-летие. Сегодня его используют для изготовления медизделий, упаковки, стройматериалов и даже первого российского электромобиля «Атом». Как создавали производство, чем оно помогло отечественной промышленности – в материале «Татар-информа».





От первых гранул до 4 млн тонн полипропилена

Медицинские шприцы, пищевые контейнеры, упаковка и даже детали для электромобилей – все это сегодня производят из полипропилена, который выпускает «Нижнекамскнефтехим». В этом году производству исполняется 20 лет. Первые гранулы полимера здесь получили в 2006 году, а за два десятилетия общий объем выпуска превысил 4 млн тонн.

За это время на предприятии освоили производство около 100 марок полипропилена для разных отраслей промышленности – от медицины и пищевой индустрии до автомобилестроения.

Сегодня «Нижнекамскнефтехим» ежегодно выпускает около 220 тыс. тонн полипропилена. Однако начиналось все с гораздо меньших объемов. Увеличить выпуск удалось благодаря модернизации оборудования и совершенствованию производственных процессов.

Важную роль сыграли и сотрудники предприятия. Многие из тех, кто запускал производство 20 лет назад, продолжают работать здесь до сих пор. Они помнят, как закладывали фундамент будущего завода, монтировали оборудование и получали первые партии полипропилена.

Все начинается со стройки

Создание производства полипропилена стало одной из стратегических задач для нефтехимической отрасли Татарстана. В начале 2000-х годов руководство республики взяло курс на глубокую переработку углеводородов. Рынок синтетических полимеров стремительно рос, однако Россия по-прежнему сильно зависела от импорта.

В 2003 году «Нижнекамскнефтехим» подписал меморандум с международными компаниями Tecnimont и Basell о строительстве производства полипропилена с использованием технологии «Сферипол» (Spheripol).

Руководителем проекта стал Виктор Трифонов, который с 2006 по 2010 год возглавлял строящийся завод полиолефинов.

«Я набрал штат – всего шесть человек. Мы сами составляли контракты, технические приложения, вели переговоры, – рассказал Виктор Трифонов. – Меньше чем за три года возвели производство, способное выпускать практически все известные на то время марки полипропилена. Специалистов в республике не было – мы обучали людей в лучших учебных центрах, изучали все на собственных ошибках и постигали азы производства в первые годы буквально на ходу».

Однако обучение не могло полностью заменить практический опыт. Первые машинисты и аппаратчики знакомились с будущим производством еще во время строительства. Они следили за монтажом оборудования и принимали работы на участках, где впоследствии им предстояло трудиться.

«Как и на любой стройке, грязи было по колено, но постепенно она уходила – появлялись бетонные площадки и дорожки, устанавливалось оборудование, а производственные здания обретали свои формы. На этапе строительства мы были закреплены за участками как кураторы и по монтажно-технологическим схемам ежедневно фиксировали прогресс строительства», – рассказал Рамиль Каримов, ведущий инженер-технолог по производству полипропилена, ветеран производства.

Строительство шло в непростых условиях. Сроки были сжатыми, а рабочие чертежи поступали уже в процессе монтажа оборудования. Некоторые технические решения специалистам приходилось разрабатывать самостоятельно.

«Производство мы пускали даже тогда, когда иностранные партнеры еще не до конца выдали проектную документацию по автоматизации вентсистем – дорабатывали все своими силами, инженерной смекалкой наших специалистов», – вспоминал Владимир Бобонин, занимавший с 1986 по 2008 год должность заместителя генерального директора НКНХ по промышленному строительству и реконструкции.

Несмотря на трудности, строительство удалось завершить. 11 октября 2006 года Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев торжественно запустил производство полипропилена в Нижнекамске. А уже через месяц, в ночь с 3 на 4 ноября, завод выпустил первую партию товарного полипропилена.

От дефицита к технологическому суверенитету

За два десятилетия производство полипропилена «Нижнекамскнефтехима» стало одним из ключевых полимерных активов СИБУРа. Изначально проектная мощность установки составляла 180 тыс. тонн в год, однако благодаря модернизации оборудования ее удалось увеличить до 221 тыс. тонн.

Для этого на предприятии повысили надежность работы компрессоров и экструдера, а также внедрили систему тонкой очистки пропилена от примесей, мешающих процессу производства. В результате мощности выросли на 18,5% по сравнению с проектными.

Увеличить объемы выпуска помогли и новые подходы к организации работы. В частности, специалисты предприятия стали активнее обмениваться опытом с коллегами с других производств СИБУРа. Это позволяет быстрее устранять возникающие проблемы и сокращать время простоя оборудования.

«Здесь, в СИБУРе, при возникновении проблем подключаются аналогичные производства, и мы совместно находим пути их решения. Специалисты из других производств делятся аналогичным опытом, что позволяет нам скорее решить существующие задачи. А это помогает нам снизить простой оборудования», – поделился Александр Александров, старший менеджер производства полипропилена, ветеран производства.

За 20 лет на предприятии освоили выпуск различных видов полипропилена, в том числе материалов с особыми свойствами. Сегодня ассортимент включает 32 марки сополимеров пропилена, а ежемесячно выпускается около 25 марок полипропилена общего и специального назначения.

Одна из основных сфер применения нижнекамского полипропилена – медицина. Из него изготавливают шприцы, пробирки, емкости для инфузионных растворов, а также нетканые материалы для хирургических халатов и медицинских масок. Для этих целей предприятие выпускает шесть специализированных марок полимера.

Еще одно направление – автомобилестроение. Полипропилен из Нижнекамска используется при производстве деталей российского электромобиля «Атом». Кроме того, из него делают каркасы детских автомобильных кресел и элементы бамперов, которые поглощают энергию удара.

Предприятие также выпускает морозостойкие виды полипропилена, рассчитанные на эксплуатацию при очень низких температурах. «Нижнекамскнефтехим» остается единственным в России производителем таких специальных блок-сополимеров.

Применение полипропилен нашел и в строительстве. Например, при возведении нового санатория «Корабельная роща» использовали опалубку из вспененного полипропилена, произведенного в Нижнекамске. Она стала альтернативой традиционным деревянным и металлическим конструкциям.

Люди и технологии: как развивается производство

Полипропилен «Нижнекамскнефтехима» поставляется не только российским предприятиям, но и за рубеж. В частности, интерес к специальным маркам полимера проявляют компании из Китая, Турции, Индии, Казахстана и Беларуси.

При этом важную роль в развитии производства играют сотрудники предприятия. Некоторые из них работают здесь с момента строительства завода и сегодня передают свой опыт молодым специалистам.

«Мы пришли во времена строительства производства и работаем до сих пор. За эти два десятилетия мы изучили не только все производство, но и друг друга – видимо, в этом секрет нашей долгой и успешной совместной работы. Вместе мы выросли как профессионалы, а сейчас передаем наш опыт, навыки и знания молодым специалистам, чтобы наше производство процветало еще многие десятилетия», – поделился старший менеджер производства полипропилена, ветеран производства Александр Александров.

За 20 лет на предприятии сменилось несколько поколений специалистов. Те, кто участвовал в запуске первых производственных линий, сегодня работают вместе с молодыми сотрудниками, которые осваивают цифровые технологии и внедряют новые решения.

«Главный капитал нашего производства полипропилена – это люди. Те, кто в 2006 году сутками не выходил из цехов, поддерживая и развивая первые реакции полимеризации в реакторах, налаживая первые режимы линии грануляции, и те молодые специалисты, которые сегодня с особым вовлечением внедряют цифровые помощники и управляют высокотехнологичными процессами. 20-летний юбилей производства полипропилена мы встречаем с гордостью за пройденный путь и полной уверенностью в завтрашнем дне. Мы продолжаем расширять марочную линейку, отвечая на самые взыскательные запросы отечественной промышленности», – отметил директор завода пластиков «Нижнекамскнефтехима» Александр Лебедев.

Фотографии предоставлены пресс-службой предприятия СИБУРа