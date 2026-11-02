21-я поликлиника Казани получила 6 новых аппаратов по нацпроекту

Фото: © Минздрав РТ

Шесть новых аппаратов получила 21-я поликлиника Казани по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Минздрав Татарстана.

Так, медучреждению выделили физиотерапевтический аппарат для электролечения BTL-4000, который снимает боль, уменьшает воспаления и ускоряет заживление тканей с помощью электрических токов. Кроме того, поликлиника получила два магнитотерапевтических аппарата «ПОЛИМАГ-01М». Данное устройство улучшает кровообращение, снимает отеки и помогает при заболеваниях суставов и нервной системы.

Фото: © Минздрав РТ

Фото: © Минздрав РТ

Помимо этого, поликлинике выделили аппарат для низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5ДС». Он эффективно борется с болевыми синдромами и восстанавливает тонус мышц. Также медучреждение получило тренажер «ОРТОРЕНТ CARMINA» с параллельным брусьям – для тех, кто заново учится ходить после травм или инсультов, и велоэргометр «ОРТОРЕНТ»: медицинский велотренажер для бережной кардионагрузки, укрепления мышц ног и повышения общей выносливости.

Фото: © Минздрав РТ

Это оборудование приобретено за счёт средств федерального и республиканского бюджетов в рамках проекта «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», говорится в сообщении минздрава.